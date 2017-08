Thomas Steinthal fra Nødebo vandt junior-VM.

Hillerød-dreng tog VM-guld

Sport FAA - 23. august 2017 kl. 10:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Surrealistisk. Sådan betegner Thomas Steinthal fra Nødebo lidt uden for Hillerød selv sin præstation ved tirsdagens junior-VM i Litauen.

Det er der ikke noget at sige til, for den 18-årige endte øverst på skampen efter 25 kilometer på mountainbiken. Til sidst rev han sig fri af feltet og sad alene med to tjekker.

- Til sidst tænkte jeg, at nu måtte det simpelthen være. Og de sidste to poster sad lige i skabet, og jeg havde masser af trykke med til sidst, hvor de andre havde kørt sig trætte, siger Thomas Steinthal i en pressemeddelelse.

- Mit hovedmål i sæsonen har været VM i Litauen - og især massestarten, fordi det er første gang vi har skullet køre den, og det kunne være fedt at gøre det godt. Så det er surrealistisk, at det rent faktisk lykkedes.

Landstræner Lasse Bruun Pedersen glæder sig over, at Thomas Steinthal, der til daglig kører for FIF Hillerød, fortsætter de gode takter efter at have vundet junior-EM på sprint- og langdistancen tidligere på måneden.

- Thomas' guldmedalje er fantastisk. Det har længe været hans mål, så det er dejligt at det lykkes. Og for resten af holdet er det en kæmpe inspiration at se en førsteårs-junior lykkes på den måde, siger landstræner Lasse Bruun Pedersen.

Verdensmesterskaberne i mountainbikeorientering fortsætter i dag med stafetten, hvor både de danske mænd og kvinder vandt bronze ved det nyligt afholdte europamesterskab i Frankrig.