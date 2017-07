Se billedserie Let spil under træning. Foto: René Larsen

Hillerød begrænser tilgang

Sport FAA - 18. juli 2017 Af René Larsen

Det er lidt over en måned siden, at Hillerød sikrede sig oprykning til 2. division for første gang i klubbens historie, og der er forskel på serie- og divisionsfodbold. Det har cheftræner Tommy Schram kunne sande.

- Jeg lyver ikke, når jeg siger, at der er mere end 30 spillere, der har kontaktet mig og vist interesse for at spille for os, siden at vi rykkede op. Folk vil gerne prøve sig af, og det er positivt, siger Tommy Schram.

Men træneren er ikke interesseret i, at klubben udvikler sig til et sted for lykkeriddere, der er væk, så snart den første modgang melder sig. Så det er kun et fåtal, der har fået lov til at blive set an.

- Fire spillere får lov til at prøve sig af i denne uge. Hvis de er gode nok, så kan det være, at vi laver noget skift. Men ellers bliver det ikke til meget mere, siger Tommy Schram og tilføjer:

- Vi tager ikke afsked med de folk, der har bragt os så langt, bare fordi der er nogle nye folk, der melder sig på banen. Det kommer ikke til at ske.

Af de nye prøvespillere kan nævnes Kasper Frandsen, der mødte Hillerød tre gange sidste sæson med Herlev og som dermed har en ret godt billede af, hvad Hillerød står for.

Dernæst er det Mikkel Ketelsen, der som helt ung har en fortid i Hillerød. Men ellers har han været omkring FC Københavns ungdomsafdeling, og som senior har han spillet i blandt andet BSV, Helsingør og senest GVI.

Derudover prøver forsvareren Icare Djiki Gnenzeko sig af, lige som Hillerød tester målmanden Thomas Gall, der er rundet af FC Nordsjællands ungdomsafdeling - og iøvrigt søn af den tidligere FCK-målmand Benny Gall.

- Vi vil gerne have to keepere, der kan presse hinanden hele tiden, siger Tommy Schram med udsigten til at Rasmus Lyng får øget konkurrence mellem stængerne.

Ud over de fire nævnte er der faktisk også en femte ny - men til gengæld et gammelkendt ansigt. Den tidligere Hillerød-spiller Christopher Jakobsen har bebudet sin tilbagekomst efter et ophold i Avarta.