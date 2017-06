FC Helsingør skal spille den mest betydningsfulde kamp i klubbens historie søndag mod Viborg.

Helsingørs store dag - eller den største

Sport FAA - 03. juni 2017

Gad vide hvilken virkelighed FC Helsingør står midt i søndag aften ved 20-tiden?

Enten kan man med en smule skuffelse i maven stå og lykønske hianden på en forrygende sæson i 1. division. Eller lykønske hinanden i vildskab med champagnen sprøjtende ud over det hele, fordi man er kommet i Superligaen.

Udfaldene er vidt forskellige, men uanset hvad vil sæsonen 2016/2017 stå tilbage som en ubetinget succes for cheftræner Christian Lønstrup og hans mandskab.

Sådan ser han ikke helt selv på det endnu, og da Frederiksborg Amt Avis fanger ham er hans tanker primært på, hvordan han kan vride de sidste procenter ude af sit hold, sin taktik og startopstillingen for at veksle 1-1 i den første kamp mod Viborg til en plads i Superligaen søndag aften.

- Vi forbereder os optimalt, men den forberedelse er sådan set, som den plejer at være, og efter vi har trænet lørdag formiddag, kører vi til Viborg og overnatter. Den model har vi brugt før mod Vendsyssel, og det har spillerne reageret godt på, siger Christian Lønstrup til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har også været i Tyrkiet sammen, og de sociale ture har bare virket godt for os. Sådan en kamp mod Viborg bliver afgjort på marginaler, og hvis vi kan få de sidste procenter med ved at være ordentligt udhvilede, så gør vi det.

Holdet trænede en smule torsdag - mest restitution - og fredag var så fridag. Og for Lønstrup bliver de friske ben altafgørende. Flere af Helsingørs spillere så flade ud til sidst i onsdagens første opgør mod Viborg, og det vil nok få indflydelse på startopstillingen søndag aften.

- Det bliver vores tredje kamp på en uge, så de friske ben er meget med i mine overvejelser. Jeg har nogle spillere siddende ude, som er næsten lige så gode som dem, der spillede, så vi skal have friske ben på banen. Jeg skifter ikke et helt hold, men der bliver måske ændret på et par pladser, siger Helsingør-træneren, der samtidig også skal have flere scenarier i baghovedet, når de 11 mand udvælges.

- Vi skal jo score et mål, så det må vi prøve. Og samtidig ændrer opgaven sig jo ikke, hvis Viborg kommer foran. Men vi skal også være klar til at omstille os, hvis vi nu for eksempel skal forsvare en føring. Så vi skal spille kampen rigtigt, funderer Lønstrup.

I Viborg-lejren var der efter 1-1-kampen i onsdags tilfredshed med resultatet, men ikke med spillet og den måde, kampen formede sig på. Nu er midtjyderne advaret, må man forvente, men omvendt føler Helsingør-lejren sig også bedre rustet.

- Vi har lært rigtig meget af den første kamp. Vi er blevet meget klogere på tempoet og den måde, Viborg spiller på. Jeg har set en masse video med dem, men det er bare noget andet at se dem i virkeligheden. Og så har vi lært, at vi selv har et højt niveau. Vores spillere har også set, hvad det er, der skal til, siger Christian Lønstrup.

Onsdag i Helsingør var der i øvrigt massiv opbakning til hjemmeholdet og en ny stadionrekord med 3382 tilskuere. Men søndag i Viborg kommer der også masser af nordsjællandsk dialekt. I skrivende stund er den første fanbus fra Helsingør fyldt og den anden godt på vej.

Der bliver også brug for masser af opbakning, hvis Helsingørs fodbolddrenge skal klare den hele vejen til Superligaen søndag aften.