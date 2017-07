FC Helsingørs Christian "TK" Køhler har fået vendt sin hverdag på hovedet i forhold til tiden i FC Nordsjælland. Men han tager det i stiv arm og vil bruge det til at udvikle sig yderligere. Foto: Rudi Dalsgaard

Helsingørs »TK« ser nye muligheder

Sport FAA - 28. juli 2017 kl. 12:30 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidlig start på dagen, formiddagstræning og måske en ekstra træning efter middag. Sådan lød en normalt Superliga-hverdag for Christian »TK« Køhler, da han var i FC Nordsjælland.

Sådan er det ikke længere for den 21-årige Hørsholm-dreng efter skiftet til FC Helsingør. Det er nærmest det stik modsatte.

- Det er meget anderledes. Vi træner om eftermiddagen her, så det er en af forskellene, siger Christian »TK« Køhler til Frederiksborg Amts Avis efter torsdagens aftentræning, der sluttede 18.45.

Men man får ham ikke til at pive over det. For nej, der er slet ikke de samme forhold for spillerne i Helsingør, som han har været vant til som både ungdomsspiller og Superligaspiller i FC Nordsjælland. Men i stedet for at sidde og pive over det, har »TK« valgt at set det som en mulighed.

- Jeg skal vænne mig til det hurtigt, og det har egentlig været fint indtil videre. Niveauet til træning er højt også. Så der er forskellen ikke så stor. Man kommer ikke uden om, at setup'et er bedre i Nordsjælland, men der er mange gode ting her i Helsingør, og jeg kan sagtens vænne mig til det, fastslår han.

- Jeg prøver egentlig bare at lave så meget som muligt om morgenen. Jeg styrketræner og har tilknyttet en mentaltræner også, så jeg har nogle nye projekter med mig selv og ser det som en mulighed for at udvikle mig på nogle andre parametre.

- Jeg tager i hvert fald det første år som en stor mulighed for at lægge på mentalt og fysisk, så jeg bruger tiden fornuftigt i stedet for bare at ligge og se fjernsyn. Dagen er bare vendt om.

Offensivt overskud

Faktisk føler han, at han har fået lidt mere overskud, når styrketræningen overståes om formiddagen, inden støvlerne snørres sidst på eftermiddagen. Men frem for alt har han i FC Helsingør fået tildelt den centrale rolle, han stod et stykke omme i køen for i FC Nordsjælland.

Efter en enkelt træning røg han i kampe og har spillet to fulde Superligakampe.

- Det har været fedt at blive smidt ind så hurtigt. Jeg skal stadig vænne mig til nogle ting - spillesystemet og de nye drenge. Jeg synes, det er fedt, og jeg har fået en fin start i spillet med drengene, siger Christian »TK« Køhler og fortsætter:

- Jeg håbede jo netop på at få en central rolle, og det er det, jeg jagter. Det er fedt, og jeg kan allerede mærke nu, at jeg har fået en vigtigere rolle. Det er noget, der gør, at jeg bliver bedre.

- Jeg føler mig også en lille smule mere fri her, og jeg vil også gerne bygge mere på mine offensive kvaliteter. Så jeg regner med at komme lidt mere med frem og måske få lavet et par mål også.

Helsingørs træner, Christian Lønstrup, er meget begejstret for sin nye spilfordeler, der indtil videre er gået godt i spænde med Mikkel Basse på midtbanen.

- Christian »TK« er et kæmpe talent. Der er altid tilvænningsperioder for nye spillere, men han trænede en enkelt gang inden Hobro og spillede rigtig godt. Mod OB var han en af de bedste. Så hvis vi var lidt bekymrede for at miste Vito (Hammershøy-Mistrati, der er taget til Hobro, red.), så er vi det ikke mere, siger Christian Lønstrup.

- »TK« binder tingene sammen og tør få bolden fra alle vinkler. Han har spillet omkring 25 Superligakampe, er ung og lidt længere fremme end mange af de andre i forhold til Superliga-erfaring. Og det er ret vigtigt for os.

Lønstrup ser også en god mulighed for Christian Køhler til at udvikle sig både på og uden for banen efter skiftet fra FC Nordsjælland.

- Han hverdag er blevet anderledes, og det kræver lidt selvdisciplin, så man ikke bare ligger og sover og spiller Playstation. Men han er kommet op til os, fordi han kunne mærke, at den måde vi spiller på, appellerer til ham, slutter Lønstrup.