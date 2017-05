Helsingør-træner efter 1-1: Viste vi skal tages seriøst

Nordsjællænderne var i front med 1-0, men måtte til slut nøjes med 1-1. Det giver håb forud for returopgøret, som afgør, hvem af holdene der skal spille Superliga i den kommende sæson.

- Vi skal bygge videre på det, vi præsterede her. Spillerne fik vist publikum og mig, at vi kan være med, og vi fik vist Viborg, at vi skal tages seriøst, siger Helsingør-træner Christian Lønstrup.

- Men hvis det var svært i dag, bliver det endnu sværere på søndag. Hvis det var 40-60 i chancevurdering inden dette opgør, hedder den vel 30-70 nu. Viborg står med et godt udgangspunkt, og jeg kunne godt se, at de er vant til at spille i højere tempo.

- Men det er ikke overstået endnu, siger Lønstrup.

1-1 er ikke noget drømmeresultat for Helsingør, og træneren er især ærgerlig over måden, Viborgs udlignende mål blev scoret.

- Inden kampen havde jeg været tilfreds med 1-1, men deres mål nager mig. Det var en halv chance, hvor vi var lidt i ubalance, fordi en spiller havde krampe, siger Lønstrup.

- Det blev lidt panisk i ét minut, og på det her niveau bliver man altså straffet. Så jeg er lidt ærgerlig, men resultatet er vel ok.

Mens træner Lønstrup skyder en stor favoritværdighed over til Viborg, er holdets midtbanekreatør Mads Aaquist mere optimistisk.

- Vi skulle lige vænne os til, hvordan man spiller i Superligaen, men det er et fint udgangspunkt for os med 1-1, siger Aaquist.

- I returkampen tror jeg meget, at det bliver det mentale, som bliver afgørende. Det handler om, hvor meget vi vil det.

- Hvis vi er 100 procent indstillede på, hvad vi skal over og gøre, klapper vi dem også, siger Helsingørs 10'er.

Returopgøret i Viborg spilles på søndag.