Helsingør kunne have solgt dobbelt så mange billetter

Der blev sat stadionrekord i Helsingør, da OB gæstede sundbyen i anden spillerunde i Superligaen. Knap 4000 tilskuere blev registret og et par hundrede smuttede gratis igennem, da presset på indgangen blev for stort op mod kickoff.

Onsdag var der en fire timers øvelse på stadion, hvor man gennemgik alt ved kampen for at foregribe problemer. Det gik ifølge Janus Kyhl godt. Han betegner en kamp mod FC København, som »alt det, vi har drømt om, siden vi rykkede i Superligaen«.

- For fire måneder siden talte vi om, at vi måske skulle møde Brabrand, for de lå til at rykke op i 1. division, og nu står vi over for kæmpekampe hele tiden.