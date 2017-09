Helsingør henter tidligere Inter-spiller til midtbanen

- Jeg er glad for at være tilbage i Danmark, og nu skal jeg have min fodbold på rette spor igen.

- Trods min alder kommer jeg med en masse erfaringer og rutine, og jeg har en fornemmelse af, at det er et rigtig godt match mellem mig og Helsingør, siger Patrick Olsen.

Han fik sin fodboldopdragelse i Brøndby, inden han som 19-årig skiftede til italienske Inter.

Her fik han en enkelt pokalkamp, men slog aldrig igennem og blev udlejet til Strømsgodset.

Siden har han optrådt for norske Haugesund, Lens i Frankrig og schweiziske Grasshopper.

Direktør Janus Kyhl er glad for tilgangen. Han ser Olsen som en spiller, der kan forstærke oprykkerklubben både på kort og lang sigt.

- Vi har kigget på Patrick i længere tid, så vi er rigtigt glade for, at vi er kommet i hus med den her. Han er en teknisk dygtig midtbanespiller, der kan give os nogle flere strenge at spille på centralt.

- Han er en spiller, der har været vidt omkring og nu har søgt efter et sted, hvor han kunne få lidt ro på og finde sit høje niveau frem igen, siger Kyhl.

Helsingør, der aktuelt ligger nummer ti i Superligaen, tager søndag imod det forsvarende mesterhold, FC København.