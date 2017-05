Helsingør henter Fremad-angriber

- Nicolas er en spændende spiller som vi forventer os en del af. Jeg har en god fornemmelse for at han kan forløse sit store potentiale her hos os. Det er en spiller som Christian Lønstrup længe har haft et godt øje til, og derfor er det også ekstra glædeligt at det er lykkedes at få en aftale på plads, siger direktør i FC Helsingør, Janus Kyhl.