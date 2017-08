Helsingør-forsvarer: Klar til FCM

- Det bliver en stor test for os. Vi skal møde et rigtig godt FC Midtjylland-hold, som kommer med noget power. Vi skal have vores pasningsspil til at fungere, ellers kan det blive en lang kamp. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at vi sagtens kan spille med, hvis vi er der. Jeg har mødt dem i nogle træningskampe med Vendsyssel. Det er et godt hold, men så er det heller ikke bedre. Det bliver svært, men der er muligheder, siger Søren Henriksen.

- Det handler om at vise, at jeg har et stabilt højt niveauet i hver kamp og vise at jeg kan holde et stabilt højt niveau. Selvfølgelig har jeg nogle drømme om at komme til noget større en dag. Det har vi allesammen. Sådan er det også for mig. Jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet en dag. Men lige nu er det ikke noget, som jeg tænker så meget over. Lige nu handler det om, at vi har en kamp søndag, og det er det, jeg forholder mig til. Jeg tager en kamp ad gangen.