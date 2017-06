Helsingør forlænger med forsvarer

Her var han i starten mest indskiftningsspiller, men mod slutningen bed han sig for alvor fast på holdet, da FC Helsingør gik over til at spille med tre stoppere.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Selvom vi nok leverede over det forventede i foråret, og der kommer til at være en tilpasningsperiode, hvor vi skal vænne os til tempoet, synes jeg at vi viste mod Viborg, at vi kan være med på det her niveau. Vi har forskellige typer i forsvaret, med forskellige kompetencer, og har en forsvarskæde der supplerer hinanden rigtig godt. Personligt kommer jeg både med noget fysik og noget fart, og jeg har afgjort min styrke i det klassiske forsvarsspil. Og så hjælper det, at jeg kender Lønstrup fra vores fælles tid i AB. Jeg synes både træning og trænerstaben er på et højt niveau, og min tid i FC Helsingør har været meget positiv, siger Martin Fisch.