Se billedserie FC Helsingør og Fredensborg spillede mandag 1-1 i en træningskamp. Foto: Rudi Dalsgaard

Helsingør delte med Fredensborg

Sport FAA - 16. januar 2017 kl. 21:32 Af Rudi Dalsgaard

Foråret virkede meget, meget lang væk mandag aften, hvor FC Helsingør fra 1. division tog i mod Fredensborg fra 2. division på kunsgræsbanen ved Helsingør Hallen.

For i en råkold omgang fodbold delte de to hold i porten ved at spille 1-1 efter en kamp, som FC Helsingør dominerede, men som Fredensborg forsvarede sig bravt i.

Det var også nok til at holde nullet i første halvleg, hvor Yousuf Butt i Fredensborg-målet dog også måtte hoste op med en flot redning. Men lige efter pausen scorede Helsingørs Tobias Christensens til 1-0, og det lignede længe sejrsmålet.

Men Fredensborgs Joakim Dam havde advaret Helsingør ved at sparke et frispark på målrammen. Og den advarsel gjorde Mathias Timmermann så alvor af ved at score til 1-1 syv minutter før tid.

Efter kampen var begge lejre dog godt tilfredse.

- Ja, det så godt ud, synes jeg, og vi er nået længere, end jeg troede. Vi mangler også nogle af vores bedste, siger Fredensborg-træner Claus Larsen med henvisning til, at Oliver Hansen og Kasper Antonsen sad over.

Dertil kommer at han har en forventing om, at den tidligere HIK'er Patrick Timo Jørgensen også trækker i Fredensborgtrøjen, og alle tre hører nok til i startopstillingen.

- Vi fik en masse kilometer i benene til alle spillerne, og det var en fin træningskamp mod et godt fodboldhold, der er godt på bolden. Så vi fik lov til at løbe. Men vi står godt på banen og giver ikke mange chancer væk, siger Claus Larsen.

- Vi har en god gruppe, der gerne vil træne. De er flittige og ydmyge, og de gør sig umage. Så skal jeg nok sørge for resten.

Hos Helsigør var det mest de sekundære valg på pladserne, der fik spilletid. Fredag venter FC Nordsjælland i endnu en træningskamp, og her stilles der i noget nær stærkeste opstilling.

- Vi har kun trænet en uge, og jeg skulle se vores prøvespillere for at få nogle signaler om, hvad det er, vi har med at gøre. Jeg ved jo godt, hvad A-kæden kan, men alle de andre skal have spilletid, siger Helsingør-træner Christian Lønstrup.

- Jeg så en god boldomgang og et godt flow. Vi spillede kun med en enkelt i boksen, og de har fem i bagkæden. Så vi skulle løse nogle ting i små områder mod mange modstandere. Det havde vi det svært med, men det var også en god test af vores forsvarsspillere, der bliver efterladt alene på en halv bane.

Træningskamp i Helsingør

FC Helsingør-Fr.sborg 1-1 (0-0)

Mål: 1-0: Tobias Christensen (47), 1-1: Matthias Timmermann (83)

FC Helsingør: Steffen Petersen - Oliver Fihl, Martin Fisch, Mortne Hegaard, Mathias Andersen - Alexander Fioretos, Mikkel Basse, Johannes Ritter - Essam Salamoun, Jonathan Nielsen, Tobias Christensen.

Skiftet ind efter pausen: Aris Vasporakis, Icare Djiki Gnenzeko, Rasmus Gasberg, Anders Junge, Vito Hammershøy-Mistrati.

Fredensborg: Yousuf Butt - Tobias Nilsson, Mads Heidelbach, Aske Victor, Simon Petersen - Zakaria El-Ouaz, Sebastian Jensen, Jonas Jakobsen, Mads Kaalund, Nicklas Skou - Austin Smith.

Skiftet ind efter pausen: Adrian Kappenberger, Christian Kjær, Agro Purfait, Alexander Johansen, Mads Skovby, Faruk Göde, Matthias Timmermann, Morten Rønne, Tobias Toftesgaard, Joakim Dam, Luca Dibiasi.