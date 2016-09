Helikoptertur betalte sig hjem

Af Mikkel Kjølby Vel var det en kamp om førstepladsen i 1. division, men derfor vakte det ikke desto mindre opsigt, at FC Helsingør fløj målvogter Mikkel Bruhn ind med helikopter. Det var en svendeprøve, som gav den kommende tømrersvend problemer med at nå spillerbussen. Det skulle vise sig, at den udgift var givet godt ud for FC Helsingør.

Mikkel Bruhn var endnu engang point værd for FC Helsingør. For på flade fødder gennem det meste af anden halvleg skulle der noget ekstra til mellem stængerne for at forhindre et truende nederlag, og den to meter lange målmand leverede varen.