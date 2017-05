Se billedserie Hillerød og Jægersborg spillede 2-2 i Danmarksserienkampen på Hillerød Stadion 27. maj 2017. Foto: Rudi Dalsgaard

Heldet var med Hillerød

28. maj 2017 Af Rudi Dalsgaard

25 minutter spillet og 2-0 på tavlen. Der blev lagt op til endefuld fra topholdet Hillerøds side, da Jægersborg var på besøg lørdag eftermiddag.

Men da de 90 minutters regulære spilletid og godt syv minutters overtid var overstået, var Hillerød-træner Tommy Schram langt fra en tilfreds mand.

- Denne her kunne vi have kørt hjem, hvis der havde været luft på førstesalen. Men det var der slet ikke. Og vi var heldige med at undgå et nederlag, skumlede han efter kampen.

Alt så ellers fint ud for Hillerød, der med en sejr stort set var sikret en plads i 2. division efter sommeren, så Tobias Andersens skud fra kanten af feltet til 1-0 efter 16 minutter var lige efter planen.

Og da Jægersborgs målmand Nicolai Bjerregaard var langt ude af sit mål og samtidig kiksede et udspark, så bolden endte hos Lasse Spaniel, der kunne sparke den i mål fra midterlinien, kunne jublen nærmest ikke lægge sig.

Men det blev lynhurtigt hverdag for Hillerød, da Simon Sinkær lige efter den halve times spil udnyttede en tøven i Hillerøds egne rækker til at sparke reduceringen til 2-1 ind.

Det gav noget usikkerhed hos Hillerød, der godt nok dominerede på bolden, men havde meget svært ved at skabe store chancer.

Så da Jægersborg pludselig bragte sig på 2-2 kort inde i anden halvleg, var en sikker sejr pludselig forduftet. Rasmus Lyng klarede ellers flot et forsøg fra Samir Abdalas, men Hillerøds Casper Schjellerup stod passivt og kiggede på, mens Jægersborgs Matin Al-Atlassi i stedet sparkede bolden i kassen.

Efter udligningen masede Hillerød på, men det kneb fortsat med chancerne - også selv om Jægersborgs Christian Christensen fik sig et direkte rødt kort for en voldsom tackling på Tobias Andersen.

Jægersborg levede på simple midler, men var flere gang tæt på at bringe sig foran, mens Hillerød reelt kun tilspillede sig en enkelt stor chance, da et indlæg nåede frem til Nikolaj Kristensen. Men fra tæt hold headede han bolden over mål.

- Det positive er, at vi nu har en runde færre til målet, selv om vi mister to point. Nu har vi Vanløse ude, inden der er finale mod Herlev. Jeg vil rigtig gerne have det afgjort, inden vi skal til Kastrup i sidste runde, sluttede Tommy Schram.

Danmarksserien, pulje 1

Hillerød-Jægersborg 2-2 (2-1)

Mål: 1-0: Tobias Andersen (16), 2-0: Lasse Spaniel (25), 2-1: Simon Sinkjær (31), 2-2: Matin Al-Atlassi (51)

Udvisning: Christian Christensen (78)

Tilskuere: 368