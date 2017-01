HØJ sender Nordsjælland ud

HØJ har taget på Nordsjælland. Før jul spillede de to 1. divisionshold 30-30 i Ølstykke Hallen, hvor Nordsjælland var heldige med at udligne i sidste sekund. Tirsdag aften sendte HØJ så Nordsjælland ud af pokalturneringens fjerde runde med en sejr 27-26 i Helsinge Hallen.

Men det var som om, at den hurtige føring fik Nordsjælland til at slække koncentrationen. Fem angreb i træk smed hjemmeholdet bolden umotiveret væk, og så kunne Jacob Bønnelykke siden udligne til 5-5.

HØJ nåede også at være foran, da Danni Jørgensen fra højrefløj hamrede gæsterne på 8-9, men tre mål på stribe var med til at sikre Nordsjælland en pauseføring.

Men alt var lige til 2. halvleg. Det så dog ud til at Nordsjælland ville trække fra, da Anders Mose kort inde i 2. halvleg bragte Nordsjælland på 17-14 i en kontra med sit første sæsonmål. Men en række spektakulære redninger af 45-årige Peter Nørklit holdt HØJ inde i opgøret, og så kunne Frederik Høyer og Jacob Bønnelykke med to scoringer hver gøre det til 17-19, og Nordsjælland var tvunget ud i en timeout.

Den brugte Nordsjælland til at ændre angrebsopstilling. Man satsede ved at spille syv-mod-seks. Det gik også fint i et par angreb, men et par fejl af Nicolai Pedersen gav HØJ to lette mål i træk til Danni Jørgensen, og så stod det pludselig 20-24.