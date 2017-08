Se billedserie HØJ?s stregspiller Jacob Stork havde svære arbejdsbetingelser i gårsdagens pokalkamp. Foto: Thomas Olsen

HØJ røg ud til Tvis

Sport FAA - 23. august 2017 kl. 22:42 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team Tvis Holstebro fra Håndboldligaen var onsdag aften for stor en mundfuld for HØJ fra 1. division, da de to hold krydsede klinger i pokalturneringens ottendedelsfinale.

I 1. halvleg hang HØJ med, og de kom endda fra 6-10 til 10-10, men da 2. halvleg gik igang, så skruede Tvis op for tempoet. Dermed blev det sværere for HØJ at bryde igennem Tvis-forsvaret, og det noget hurtigere angrebsspil fra Tvis blev svært at dæmme op for.

De noget større Team Tvis-spillere hoppede højere, skød hårdere og satte sig mere igennem i nærkampene. Det var bedst symboliseret ved en situation i 2. halvleg, hvor udeholdets Vignir Svarvarsson havde to HØJ-spillere hængende på sig, men han fik rystet dem af sig, og så var han helt fri foran mål og kunne score til 28-17.

HØJs Peter Nørklit stod godt i målet, og han lavede flere superredninger på Tvis-spillere, der ellers var helt frie i et kontraangreb. Han blev fortjent kåret som kampens spiller efter opgøret. HØJ's Martin Knudsen fik dog muligheden i 2. halvleg i målet, og udover et par redninger scorede han også direkte på et langt udkast.

Pokalturnering, 1. runde

HØJ-TTH Holstebro 21-31 (11-13)

HØJ: Emil Bramming 5, Mikkel Sjøberg 4, Gustav Sejbak 3, Ludvig Langberg 3, Kristoffer Jessen 2, Frederik Høyer 2, Jonas Djurhuus 1, Philip Kempf 1, Martin Knudsen 1

TTH Holstebro: Viktor Östlund 6, Peter Balling 6, Kasper Kildelund 5, Lars Mousing 3, Emil Sidelmann 2, Vignir Svarvarsson 2, Jac Karlsson 2, Magnus Bramming 2, Simon Birkefeldt 2, Jeppe Hauskov 1

Udvisninger: HØJ: 2. Tvis Holstebro: 3

Stillingen undervejs: 2-0, 4-4, 4-7, 6-10, 10-10, 11-13, 13-16, 16-20, 16-24, 17-29

Tilskuere: 500