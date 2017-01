HØJ-nederlag i nøglekamp

- Det ærgrer mig, at vi laver så mange tekniske fejl. De laver ti kontramål på os, lyder det med et suk fra Henrik Kjeldsen, som overtog trænerjobbet, da Lars Nedergaard valgte at stoppe.

Henrik Kjeldsen fik en fantastisk start med to sejre, men fredag aften kunne slitagen spores. HØJ-spillerne var uden gnist i øjnene fra kampens start og vups, så var Lemvig/Thyborøn foran med fire mål. Det kom HØJ til at slide med resten af kampen.

Kristoffer Jessen viste vejen med et gennembrud til 24-26, og havde Frederik Høyer skud en meter lavere på sit hopskud, så havde kampen formentlig fået et andet udfald. I stedet trådte gæsternes Mads Thymann i karakter. Han tog de vigtige afslutninger, da HØJ gik frem i offensivt forsvar. 26-29 stod det med et minut igen. Danni Jørgensen reducerede og gæsterne smed bolden væk, så Kenneth Olsen kunne gøre det til 28-29 med 20 sekunder igen. Lemvig-Thyborøn fumlede endnu engang, men HØJ fik først bolden med tre sekunder tilbage, og det var for sent.