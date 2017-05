Desmon Cooper er klar til at vise sine evner frem på hjemmebane lørdag for Søllerød Gold Diggers mod Triangle Razorbacks.

Send til din ven. X Artiklen: Guldgravernes stjerne slippes løs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Guldgravernes stjerne slippes løs

Sport FAA - 27. maj 2017 kl. 09:30 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ventetiden er forbi. Lørdag eftermiddag slipper nordsjællandske Søllerød Golddiggers »monstret« ud, når der bliver givet hjemmebanedebut til holdets seneste amerikanske tilføjelse, Desmond Cooper.

Han har nemlig en fortid i NFL, der er himmerige inden for amerikans fodbold, og hvor kun de allerbedste kan få en fod ind. Det fik han hos Jacksonville Jaguars op til 2015-sæsonen, men blev sorteret fra i den sidste udskilning op til selve sæsonen.

Men med ham i truppen i Søllerød, er der kun én ting, der tæller, forklarer formand i Søllerød Gold Diggers, Casper Reinhardt.

- Hvis ikke vi vinder i år, så er det en fiasko. Vi skal vinde, for der er blevet lavet de investeringer, der skal til, i holdet. Så vi skal have titlen hjem til Nordsjælland. Vi er trætte af at se på de jyder, siger formanden.

Han har selv haft en central rolle i, at der lørdag eftermiddag på Rundforbi Stadion vil løbe en tidligere NFL-spiller rundt. Casper Reinhardt har spillet amerikansek fodbold på high school for nogle år tilbage sammen med netop Desmond Cooper. Siden har de holdt kontakten og for sjov snakket om, at amerikaneren skulle komme til Danmark.

Men efter en sæson i den canadiske liga var Desmon Cooper egentlig ved at stoppe karrieren.

- Han havde startet sin egen virksomhed, hvor han hjælper spillere med at blive klar til NFL og NFL-draften. Så han mente, at han var færdig med at spille. Men det var jeg ikke enig i, griner Casper Reinhardt, der i sin tid blev taget godt i mod af blandt andre Desmond Cooper i USA og nu så chancen for at give lidt tilbage.

Så i april landede Desmond Cooper i Danmark, hvor han skal være cheftræner for Søllerøds U16-hold - udover at være den absolutte stjerne i dansk amerikansk fodbold.

- Udover at han går ind i ligaen og bliver den absolut bedste spiller, så har han også en ambition om at udvikle holdet og dansk amerikansk fodbold. Han lægger en stor værdi i den disciplin og det fællesskab, der er i sporten, hvor der er plads til alle - uanset hvordan de ser ud. At man holder sammen for holdets bedste, siger Casper Reinhardt.

- Hos os har han nu muligheden for både at kunne udvikle andre spillere og sprede budskabet om sporten.

Efter godt en måneds ventetid på Desmond Coopers opholds- og arbejdstilladelse debuterede defensiv-spillere på udebane mod Aarhus Tigers og lavede et par interceptions i en klar Gold Diggers-sejr helt uden at have trænet med holdet.

Det har han så gjort siden, og effekten er til at se.

- Vores angreb er det bedste i ligaen indtil videre, og de kunne slet ikke flytte bolden på vores forsvar i går. De scorede ikke en eneste gang, forklarer formanden.

Årsagen var netop Desmond Cooper, der med sin erfaringe og evner kan dække en halv bane, hvilket tvang angrebet til at kaste bolde i modsatte side - hvilket forsvaret jo så var forberedt på.

- Det er ekstremt, som han fylder på banen - også verbalt. Han kan med det samme se, hvilket spil angrebet kører, bare på den måde spillerne stiller sig op. Han råber og justerer på sine medspillere. Der er bare flere niveauers forskel, forklarer Casper Reinhardt og tilføjer:

- Og så har vi Robert Burton III, som vi har fået anbefaldet af Simon Mathiesen (kicker, der prøverat komme i NFL, red.), og Burton har allerede scoret 11 touchdowns i tre kampe. Han er helt vild.

Det kan man så også få at se med sine egen øjne lørdag eftermiddag, hvor Triangle Razorbacks kommer på besøg på Rundforbi Stadion. Her håber Søllerød Gold Diggers at slå stadionrekorden på 1800 tilskuere fra en pokalkamp i fodbold.