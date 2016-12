Guld-assistance gav bonus

Se billedserie Cheftræner Rafael Monclova, assistenttræner Lars Bæk og tidligere Hørsholm-guldvinder, Per Hjorth, har måtte deltage til træning hos Hørsholm 79ers for at få antallet af spillere op. Det hjalp mod Sisu.

Sport FAA - 30. december 2016 kl. 21:55 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke mere end et par uger siden, at Hørsholm 79ers valgte at hylde sit første mesterhold fra 1991, hvor spillere som Lars Bæk og Per Hjorth var med.

I den seneste uges tid har der været brug for dem igen, for skader hos Hørsholm 79ers har gjort truppen så tyndt, at der skulle fyldes op til træning.

- Det har ikke været sjovt. Jeg lovede mig selv, at jeg ville stoppe som spiller, da jeg stoppede. Men jeg måtte bryde mit løfte, for vi måtte gøre det, der skulle til og hjælpe holdet, siger Hørsholm-træner Rafael Monclova, der selv har trukket i træningstøjet og taget assistenttræner Lars Bæk med på banen og suppleret med Per Hjorth.

For Hørsholm mangler flere spillere på grund af skader, og det har kostet på træningniveauet. Holdet havde inden fredag aften tabt tre kampe i træk, men mod Sisu var der igen hul igennem til sejrene.

Efter 39-36 ved pausen fik Hørsholm et forspring på 13 point inden sidste periode, og da den startede med 11 ubesvarede Hørsholm-point, var kampen reelt afgjort.

Topscorer blev amerikaneren Marvi Dominque med 35 point, mens Jyles Smith også leverede varen med 18 point og 11 rebounds.

Basketligaen

Hørsholm-Sisu 86-71

(10-16, 19-20, 22-18, 25-17)

Hørsholm: Marvin Dominique 35, Jyles Smith 18, Andreas Meilby 17.

Sisu: Kyle Draginis 19.

Tilskuere: 621