Gensyn med Cornelius

Sport FAA - 15. september 2016 kl. 19:13 Af René Larsen

Det var pest eller kolera for Nordsjælland Håndbold, da der i går skulle trækkes lod til kvartfinalerne i pokalturneringen. Med syv ligahold i hatten - og heraf var fire topseedede - var det umuligt at få en let modstander.

Så der var ikke den helt store skuffelse over, at Nordsjælland trak mægtige Skjern.

Her får publikum desuden lejlighed til at gense Cornelius Kragh, der i sidste sæson var topscorer for Nordsjælland, men som med klubbens nedrykning til 1. division valgte at lave en ny aftale med Skjern i stedet.

- Men det var ikke nogen ønskelodtrækning, siger Nordsjællands cheftræner Ian Marko Fog.

- Vi ville helst have haft GOG. De trækkes med skader. Bjerringbro-Silkeborg har et tæt program i Champions League, så det kunne også have været godt. Omvendt undgik vi at skulle møde KIF Kolding København. Dem vil vi helst ikke møde, siger Ian Marko Fog med henvisning til, at Nordsjælland tabte stort til KIF Kolding København i en træningskamp op til sæsonstart for nogle uger siden.

Det har ærgret Nordsjælland, at de største hold er seedet. Til gengæld var Nordsjælland som eneste 1. divisionshold sikret hjemmebane i kvartfinalen, og det giver håb om, at Nordsjælland kan skabe en ny overraskelse efter at have besejret DM-sølvvinderne TTH Holstebro i ottendedelsfinalerne.

- Pokalturneringen har sit eget liv, og vi har vist, at vi godt kan være oppe mod de store på hjemmebane. Så vi går da efter at skabe en ny overraskelse og dermed kvalificere os til Finale 4. Det vil være fantastisk stort for os, siger Ian Marko Fog.

Der er endnu ikke sat dato og spillested for opgøret, der skal spilles inden 26 oktober.