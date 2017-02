Runar Alex Runarsson var fast mand i starten af sæsonen, inden en skade satte ham ud af spil, mens konkurrenten Indy Groothuizen overtog pladsen. Nu er Groothuizen blevet skadet, og Runarsson har igen chancen. Den blev dog ikke grebet i søndags. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Danmark

Generalprøven skal glemmes

16. februar 2017
Af Rudi Dalsgaard

Frustrationen lyste ud af Runar Alex Runarsson, som han lå der på knæ kunstgræsset i Right to Dream Park og hamrede begge hænder ned i jorden. Sekundet forinden havde Elfsborgs Jesper Carlsson sendt et skud fra en fornuftig vinkel mod FCN-målet, og det skud burde Alex, som FCN-keeperen hedder i daglig tale, have taget.

Lige som han også burde have reddet bolden, da Elfsborg scorede i første halvleg. Men det gjorde han ikke, og på to skud havde svenskerne scoret to mål.

- Ja, den kamp var jeg irriteret over. Det var to lortemål at få i mod sig. Der er ikke så meget at sige til det. Det er bare om at arbejde hårdt på træningsbanen og komme tilbage, siger Alex til Frederiksborg Amts Avis.

Islændingen står til at være det nye førstevalg i FC Nordsjælland, efter hollandske Indy Groothuizen blev skadet på træningslejren i La Manga. Alex stod den sidste træningskamp dernede og så generalprøven mod Elfsborg. Men han føler ikke, at han var presset af at vide, at nu skulle han præstere.

- Der er altid pres på, når man er målmand. Man er den bagerste mand. En midtbanespiller kan lave en fejl, og så betyder det ikke helt så meget, som når en målmand laver fejl, siger Alex.

- Måske der er lidt ekstra tryk på lige nu. Men jeg tænker ikke på det. Hvis jeg tænker for meget på det, vil det ikke gå godt.

- Jeg synes altid, det er irriterende, når man laver fejl. Så på den måde er det ikke ekstra surt. Jeg havde været lige så sur på mig selv, hvis jeg havde lavet det i en anden kamp.

Han oplevede selv i efteråret, hvordan en skade sendte ham ud af træner Kasper Hjulmands 11 udvalgte, mens den hollandske konkurrent Indy Groothuizen snuppede pladsen og overbeviste alle om, at han var en sikker sidste skanse. Nu er situationen den omvendte.

- Sådan er fodbold. Indy fik pladsen, da jeg blev skadet og udnyttede sin chance. Nu er det mig, der skal gøre det samme, hvis jeg får chancen igen og så bide mig fast på holdet, siger Alex.

- Det er en god åbning for mig. Jeg skal gøre mit bedste for holdet, og hvis jeg får chancen, så må jeg gøre det så godt, at Kasper ikke kan tage mig af holdet igen.

Men frem for alt føler Runar Alex Runarsson, at han efter en uheldig generalprøve skal have sit spil tilbage på sporet.

- Jeg har ikke noget at bevise over for andre. Man skal ikke spille fodbold for nogen andre end sig selv. Man skal gøre det, fordi man synes, det er sjovt. Er man glad for det, så gør man det godt. Det tror jeg på, siger han og slutter:

- Men jeg synes, jeg har noget at bevise over for mig selv. Jeg ved, jeg er god nok, så jeg skal bare gøre det.