Frese skal fræse for FCN

Emil Damgaard debuterede for et års tid siden i en alder af bare 17 år, men måtte udgå med en korsbåndsskade. Noget i samme stil skete for den nuværende FC Utrecht-målmand, David Jensen, da han debuterede på hjemmebane. Den kamp varede kun en halvleg, da Jensen efter et sammenstød med holdkammeraten Jores Okore måtte udgå med en grim knæskade.

- Frese greb lige præcis den chance, han fik ved at komme med på træningslejren i vinter, og han har lagt på siden da. Det ligger i vores klub-DNA at give unge spillere chancen, når vi ser, at de er villige til at arbejde for det. Frese har balanceret færdiggørelse af skole, træning med U19-holdet og Superliga-holdet på fornem vis. Det vidner om en ung knægt, der er klar til at arbejde for at opnå sin drøm siger sportschef i FC Nordsjælland, Carsten V. Jensen, til klubbens hjemmeside.