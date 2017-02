Frem-profil til FC Helsingør

- Pierre er et stort talent, som jeg har store planer med, og jeg er sikker på at han vil blomstre i det rigtige miljø, siger cheftræner Christian Lønstrup.

Det var med betydelig stolthed, at FC Helsingør solgte venstrebacken Nicholas Marfelt videre til Sønderjyske. Tilbage stod at finde en erstatning, og det blev ikke kun til en men to kandidater.

- Begge spillere har vist sig flot frem gennem de seneste uger, og vi er sikre på at de har kvaliteten til som minimum at spille 1. division, så det er 2 aftaler, der glæder os. I såvel kampene mod FC Nordsjælland som Malmø FF har de vist sig flot frem, og vist at de kan spille mod modstandere på et meget højt niveau, og nu skal det blive spændende at se dem når sæsonen for alvor går igang, siger FC Helsingørs direktør, Janus Kyhl.