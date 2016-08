Frederiksværks pokaleventyr sluttede

På tre mål af Frederik Gytkjær fra det 18. til 25. minut i blev kampen hurtigt afgjort, men Frederiksværk nåede at have bolden på overliggeren to gange i samme periode.

Du er ikke bange for, at Lyngby nu kommer og snupper nogle af dine spillere?

- Jeg skal være den første til at køre vores spillere ind til en divisionsklub, hvis de vil have dem. Så har jeg gjort mit arbejde som træner. Vi holder ikke på spillerne, hvis vi kan sende dem til et godt sted og et godt miljø. Men Serie 1- og Sjællandsserieklubber kan godt holde sig væk, slutter Kim Christensen med et grin.