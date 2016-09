Se billedserie Fodbold. 2. division. Fredensborg - Brønshøj. September 2016. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Fredensborg vandt igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredensborg vandt igen

Sport FAA - 10. september 2016 kl. 16:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det handler om at bruge alle minutterne i en fodboldkamp, hvis man vil vinde.

Spørg bare i Fredensborg, der lørdag eftermiddag var helt fremme i det 94. minut af kampen mod Brønshøj, før man fik scoret kampens eneste mål.

Men glæden var ikke til at tage fejl af og præcis den samme, som hvis man henter de tre point på en tidlig scoring.

Ét konstrastød skulle der til. Bolden over venstrekanten. Indlæg. Og så stod Austin Smith ellers klar til med en følt inderside at sætte bolden ind til 1-0 og tre point.

Chancemæssigt var det helt retfærdigt. Fredensborg lod igen modstanderne have bolden, men det kneb med at lave chancer for Brønshøj, der dog burde have scoret på en friløber til Christoffer Boateng kort før pausen.

Men efter pausen stod Fredensborgs defensiv bundsolidt, og da Michael Gorm sendte et frispark direkte på stolpen, var det et varsel om, hvad der var på vej for Brønshøj.

Austin Smith slog som nævnt til i overtiden, og så kan man kun igen undre sig over den manglende respekt og ydmyghed »københavner-holdene« møder op til kamp med mod Fredensborg.

Brønshøj spillede lige præcis, som Fredensborg håbede og blev ved med det. Masser af diagonalbolde spillet til duel og masser af bolde over fløjen med efterfølgende indlæg, som Fredensborg med Patrick Kofoed og Oliver Hansen uden problemer kan afvise.

Fredensborg har nu to sejr, to uafgjorte og to nederlag i 2. division pulje 1 og ligger nummer fire.

2. division, pulje 1

Fredensborg-Brønshøj 1-0 (0-0)

Mål: 1-0: Austin Smith (94)

Advarsler: Zakaria El-Quaz (95), Fredensborg. Jeffrey Ofori (30), Jamil Fearrington (66), Brønshøj.

Fredensborg: Jesper Christensen - Mads Skovby Hansen (57: Mads Brøndberg), Patrick Kofoed, Oliver Hansen, Kenneth Thinter - Tobias Toftesgaard (79: Joakim Dam), Kasper Antonsen, Mads Falck (30: John Frederiksen), Michael Gorm Nielsen, Zakaria El-Quaz - Austin Smith.

Brønshøj: Johan Gårdsvoll - Oskar Tranberg, Jamil Fearrington, Jeffrey Ofori - Chrstoffer Boating, Lars Emil Juel Andersen, Philip Olsen, Daniel Anusic - Jonas Skovengaard (71: Rasmus Andersen), Younes Nielsen (57: Patrick Naundrup), Sian Hansen (81: Nico Jørgensen).

Tilskuere: 250