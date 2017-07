Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Fredensborg tilbage til rødderne

Sport FAA - 03. juli 2017 kl. 09:15 Af René Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var noget af et eventyr, som Fredensborg var ude på. For første gang i klubbens snart 110 år lange historie, var man oppe og vende i divisionerne. Men tingene fik også en ende. Fredensborg rykkede retur til Danmarksserien, cheftræner Claus Larsen stoppede, og med ham forsvandt også det meste af det hold, som han havde samlet.

- Det vidste vi godt ville ske, siger formand Lars Jespersen om den affolkning af førsteholdet, som klubben er ude for.

Men det har også været en del af strategien. Fredensborg vil hellere satse på nogle af klubbens egne folk frem for at blive ved med at hente spillere udefra.

- De frivillige i klubben skal også kunne se sig selv i holdet. Vi vil helst se et hold, der har en tilknytning til klubben. Det giver den bedste stemning, siger Lars Jespersen.

Derfor har klubben hentet Martin Petersen ind som ny cheftræner. Han har sin opvækst i Fredensborg, inden han drog til FC Helsingør og senest Hvidovre som U15-træner.

- Jeg glæder mig. Det bliver stort og også nyt for mig at blive seniortræner. Derfor er jeg vildt glad for, at René Olsson fortsætter som assistent. Vi har den samme fodbold-filosofi, siger Martin Petersen, der i sin ungdomstid spillede på hold med Fredensborgs nuværende anfører, Kasper Antonsen.

Kasper Antonsen er en af de få spillere fra forårets trup, der allerede nu har givet tilsagn om at fortsætte i klubben. Også midtbanemanden Sebastian Jensen er klar til at trække i den grønne trøje, når træningen starter op i gen den 17. juli.

Men ellers skal man forvente, at mange spillere har fundet sig et nyt sted. Blandt andre har stopperen Oliver Hansen i den forgangne uge kunne offentliggøre en aftale med 2. divisionsklubben HIK.

Men trafikken er ikke ensrettet væk fra Fredensborg. Faktisk er der pænt mange spillere, der vender hjem efter ophold i andre klubber.

Det gælder blandt andre målmanden Nicky Antonsen og Mathias Olesen, der har været en smut omkring Skjold Birkerød. Stopperen Patrick Kofoed vender tilbage efter et ophold hos FC Græsrødderne. Nicklas Skou var meldt på vej fra Espergærde til Birkerød men vælger at tage retur til Fredensborg og Anton Valentiner, Jannick Bernth og Faruk Göde er tilbage i de grøn-hvide farver, mens Mads Skovby er klar igen efter en skadespause.

Dertil kommer også et par nye ansigter. Omar Mashinesh kommer til fra Hørsholm-Usserød, mens målmanden Christoffer Ringø med en fortid i FC Helsingør kommer til fra Herlev IF.

- Vi skal nok have en fem-seks stykker mere, vurderer formand Lars Jespersen og fortsætter:

- I betragtning af at vi nærmest stod uden hold for en måned siden, så synes jeg det ser ret godt ud. Vi har en god stamme af folk, og der er stadig nogle stykker, som vi arbejder på at få en aftale med.

Målet for den kommende sæson er at få stabiliseret klubben.

- Vi skal etablere os i Danmarksserien og undgå nedrykning. Det må være målet med den store udskiftning, som vi er igennem, siger Lars Jespersen.