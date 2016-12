Se billedserie Casper Munk Christiansen fra Meløse blev volleyballspiller ved en tilfældighed. Efter en lang og flot karriere prøver han nu at give sporten videre til den næste generation af spillere. Foto: Rudi Dalsgaard

Fra springbræt til volleyballnet

22. december 2016 Af Rudi Dalsgaard

Det var egentlig på gulvet i Skævinge Hallen, at Casper Munk Christiansen som springgymnast i den lokale gymnastikklub brugte det meste af sin tid, da han gik i skole. Som en evigt aktiv ung mand skulle der bare ske noget, og at springe rundt sammen med blandt andre sin søster var bare sjovt.

Men efterhånden blev det temmelig svært at svinge den krop, der er endte med at være 197 centimeter lang, rundt i luften, og selv om det stadig kom til at foregå indendørs og på gulve i idrætshaller, så blev det en helt anden retning, den nu 30-årige Casper Munk Christiansen gik.

Eller hoppede og smashede - om man vil.

Frederiksborg Amts Avis møder ham i Frederiksberg Hallen, hvor han skal spille Final 4-stævne i volleyball sammen med resten af Gentofte-holdet, der op til sidste weekendns stævne ikke havde afgivet et sæt i ligaen. Det gjorde man heller ikke i de to kampe ved Final 4, og pokalsejren blev endnu en triumf for klubben, der også har gjort sig i Champions League i denne sæson.

Men at Casper Munk Christiansen endte med at være en del af det, lå ikke lige frem i kortene. Et ophold på Idrætsefterskolen Grønsund vendte dog op og end på det hele.

- Man skulle vælge tre sportsgrene, og der valgte jeg blandt andet volleyball. Da jeg havde spillet et år, så sagde de til mig, at det var jeg god til. Der var så en fra efterskolen, der havde spillet i Lyngby, og så startede jeg derinde, smiler Casper Munk Christiansen.

- Da vi stoppede på skolen, fik vi nogle t-shirts og skulle skrive nogle beskeder på dem til hinanden. Der var en, der skrev til mig, at jeg skulle huske at blive ved med at spille volleyball, for så ville jeg komme på landsholdet. Den t-shirt har jeg stadig. På det tidspunkt havde jeg ikke selv tænkt på det.

Men handelsskoletiden blev suppleret med et kolliegværelse i Lyngby og en masse volleyball hos de kongeblå, og det gik hurtigt med at gå fra ungdomsspiller til seniorverden, landsholdet kom til og pludselig var der bud fra udlandet.

- Min mor har fortalt mig, at jeg en dag, mens jeg spillede i Lyngby, kom hjem og sagde, at jeg ville være professionel volleyballspiller. Men der var svaret bare at »ja ja - tag det nu roligt«, griner han.

- Men træneren Jens Larsen var ansat i tyske Wuppertal, og han så en landskamp i Holte og spurgte mig efterfølgende, om jeg ikke ville komme til Tyskland og spille. Jeg kunne næsten ikke få skrevet hurtigt nok under og komme ud og være professionel.

