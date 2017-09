Emil Scott Rasmussen - her fra en anden kamp - udlignede til 1-1 mod Herlev for Ledøje-Smørum. Men det var ikke nok. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Fra pokaltriumf til dukkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra pokaltriumf til dukkert

Sport FAA - 01. september 2017 kl. 22:47 Af Niels Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I tirsdags sendte Ledøje-Smørum B.93 fra 2. division ud af pokalturneringen.

Fredag aften blev det igen hverdag for Danmarksserie-holdet, da udekampen mod Herlev blev tabt 2-1.

De første 45 minutter på Herlevs flotte træningsbane var såmænd jævnbyrdige nok. Spillet bølgede frem og tilbage uden de store tilbud.

10 minutter før pausen kom Herlev i front, da et skud fra Lasse Juul Jensen sejlede på tværs af målet og ramte indersiden af modsatte stolpe før bolden røg over stregen.

Ledøje-Smørum havde ikke haft meget at gøre godt med i angrebet.

Så det var lidt skævt, at Emil Scott Rasmusen fik udlignet. Men Herlevs målmand Yousuf Butt må tage det mål på sin kappe ved at løbe helt hovedløst ud mod Emil Scott Rasmusen, der let kunne sende bolden forbi ham.

De sidste 45 minutter blev næsten spil til et mål. Herlev trykkede på, og Ledøje-Smørum gav efter. Den var især helt gal på backpladserne, og Jonas Johansen havde en sløj aften som venstre back, så han gang på gang blev rundet. Det gav mange afslutninger til Herlev, men så var det lige at Kim Ziegler trådte i karakter, så det var til at få øje på. På en normal dag kunne han godt have lukket to-tre mål ind.

Og han blev svigtet på det groveste, da Herlevs Lasse Würtz lige midt for mål fik lov til at heade en frisparksbold i kassen til 2-1. Her var den gal med Ledøje-Smørums ellers så sikre centerforsvar.

I slutfasen havde Ledøje-Smørum et kanonskud, der prellede af på overliggeren. Resten var skrig og skrål og gule kort i lange baner.

- Jeg tror, at det her var en reaktion på pokalkampen, siger Ledøje-Smørums træner Kim Kjærsgaard, der nu sammen med sit hold må forholde sig til, at man i denne sæson må se sig selv som bundhold i Danmarksserien.

Danmarksserien, pulje 1

Herlev-Ledøje/Smørum 2-1 (1-1)

Mål: 1-0: Lasse Juul Jensen (35.), 1-1: Emil Scott Rasmussen (38.), 2-1: Lasse Wurtz (72.)

Tilskuere: 150