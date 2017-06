Formand går fra posten

Han arbejdede for, at Claus Larsen skulle fortsætte på cheftrænerposten mindst et halvt år sendnu, så klubben i vinterpausen kunne gennemføre et trænerskifte, hvor der var bedre tid. Flertallet var imidlertid stemt for, at man kunne tage skiftet med det samme.

- Vi synes, at vi skulle videre. Vi ved da godt, at nogle spillere vil stoppe, når Claus stopper. De er her, fordi han er her, men vi har da også en tro på, at mange af spillerne vil være her efter sommerferien, siger Claus Ambjørnsen, der som næstformand er ny mand i spidsen for klubben.