Azad Corlu har været et af de nye ansigter hos FC Fjordbold - og en af grundene til, at Frederikssund-holdet efter et års pause igen er med til DM Final Four. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fjordbold går efter guldet

Sport FAA - 03. marts 2017 kl. 09:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når FC Fjordbold i den kommende weekend går på gulvet i kampen om det danske mesterskab i futsal, så bliver det en rejse ud på mere eller mindre ukendt farvand.

For ved DM Final Four-stævnet i Gentoftehallen parres nummer et og to fra øst med nummer et og to fra vest, og det bliver derfor første gang, de respektive hold møder hinanden i denne sæson. Med den usikkerhed det kan give på forhånd, selv om øst-holdene traditionelt har vundet over vest-holdene de seneste år.

Men for FC Fjordbolds vedkommende er det anderledes i år. For lørdag venter Lystrup, der blev nummer to i vest-rækken, og lige netop Lystrup vandt en trænignskamp i de to holds sæsonforberedelser tilbage i november.

Den kamp skal FC Fjordbold nu bruge til at være helt på toppen - især mentalt - når finalepladsen skal bookes lørdag eftermiddag.

- Vi tabte 5-3 efter en kamp, hvor vi prøvede nogle forskellige ting, og det udviklede sig til noget af en indianerkamp. Så der er noget, vi kan lære af fra den kamp, og vi fandt i hvert fald ud af, at de løber hurtigere end os, siger FC Fjordbolds cheftræner, Martin Hilstrup.

Han var i forrige uge et smut i Jylland for at se Lystrup spille for netop at forberede sig en smule på, hvad der kunne vente.

- Det er et hold med nogle dygtige individualister, og de spiller en aggressiv form for futsal, hvor de virkelig løber, slås og kæmper. Det er ikke så organiseret og er nærmest håndbold på en futsalbane. Det bølger frem og tilbage, siger Fjordbold-træneren.

Derfor bliver det en kamp om at få kampens forløb over på sin side.

- Deres stil kan passe os fint, hvis vi er gode til at finde de rum, de efterlader, og hvis vi så kan få gjort det til en futsalkamp i stedet, mener træneren.

Øst-holdene har vundet alle Final Four-stævnerne indtil videre, men respekten for vest-holdene er på vej op, efterhånden som de har fået sig et par landsholdsspillere, der har taget erfaringerne fra landsholdet med hjem til det jyske og derigennem forbedret vest-holdene.

- For to år siden ville vi have vundet sådan en kamp 10 ud af 10 gange. Nu har vi så tabt til Lystrup i den træningskamp, så alle spillerne ved, at vi risikerer at tabe. Det kan hjælpe med at holde koncentrationen, hvilket nok havde været svært, hvis vi havde vundet 7-0 over dem, siger Martin Hilstrup, der især i Lystrups Jannik Mehlsen, Jeppe Laursen og Nichlas Knudsen har noteret sig nogle profiler, der skal holdes ekstra øje med.

Hans eget mandskab trænede mandag og træner igen torsdag for at få finpudset de sidste detaljer - og få et par skadede spillere helt klar. Især Jacob Lind håber man at få helt op at køre igen.

- Det ser lovende ud med ham og et par af de andre, vi har ude med forstrækninger, siger Martin Hilstrup, der om ikke andet forventer, at man på tilskuersiden kan mønstre en ekstra mand på banen, lige som tilfældet var, da FC Fjordbold var med til Final Four i Roskilde for to år siden og tabte finalen til JB Futsal Gentofte.

- Der bliver stadig snakket om den blå Fjordbold-bølge i Roskilde, griner Martin Hilstrup.

- Så vi håber på 4-500 tilskuere fra Frederikssund, så vi kan have en langside i blåt.

Futsal, Final Four

Lørdag, Gentoftehallen

13.00: Kolding-København Futsal

15.30: FC Fjordbold-Lystrup

Søndag, Gentoftehallen

12.00: Bronzekamp

15.00: Finale