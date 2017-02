Se billedserie Finn Rosenthal bruger sine kræfter på at forme erhvervsnetværket, som finansierer driften af Rungsted Seier Capital. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Finn og søn på ishockeymission Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Finn og søn på ishockeymission

Sport FAA - 16. februar 2017 kl. 19:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Energisk og målrettet.

Det kunne være skudsmålet for såvel Finn som Nikolaj Rosenthal.

Projekt »Rungsted Ishockey tilbage til toppen« var næppe kommet så langt, som det er tilfældet, uden far og søn Rosenthal.

Det hele startede i Gentofte Skøjtehal. Nikolaj kastede sig over ishockeysporten, og farmand stod på tilskuerpladserne og lod sig rive med.

- Lige præcis ishockey fascinerer mig på grund af al den fart og tempo, der er i sporten, lyder det fra Finn Rosenthal.

Fart og tempo er der også over erhvervsmanden Finn Rosenthal. Han skabte sin formue ved at sælge sit koncept Medicinisk Testcenter til Falck tilbage i 2005 og har siden ernæret sig som investor og iværksætter. Dagbladet Børsen døbte ham kærligt Mr. Ice på grund af hans investering i Paradis Is. Det skulle vise sig at være et passende kælenavn.

I 2013 blev han opfordret til at hjælpe Rungsted Ishockey på fode igen efter den ene konkurs efter den anden. Det første år var vanskeligt, men Finn så nogle muligheder i sporten.

- For at undgå den gamle tankegang med at en mæcen betalte gildet, udtænkte jeg et koncept med et erhvervsnetværk som det bærende i konstruktionen. Missionen er at bevise, at det kan lade sig gøre at skabe økonomisk balance i en marginalsporten. Vi vil knække koden og så kan andre følge trop, forklarer Finn Rosenthal, som dermed trådte til som storaktionær.

I mellemtiden havde Nikolaj Rosenthal udviklet sig til en angrebsprofil i den danske liga. Efter halvandet år i den amerikanske juniorliga NAHL kom han hjem til Copenhagen Hockey i 2012. Året efter skiftede han til Sønderjyske og var med til at vinde såvel mesterskabet som pokaltitlen. I sommeren 2013 stod han således med alle kort på hånden. Han kunne score en stor kontrakt med en dansk klub eller rykke til udlandet. Men han valgte bundklubben Rungsted.

- Hvad skulle jeg i Aalborg eller Frederikshavn, når jeg havde mit studie og mine virksomheder i København. Der er vigtigere ting i livet for mig, siger Nikolaj Rosenthal.

Lige siden har hans pågående spillestil frydet tilskuerne i Hørsholm Skøjtehal. Selv er han aldrig tilfreds.

- Det er ikke en god ting, hvis man er tilfreds, siger Nikolaj Rosenthal og erkender, at der er en vis lighed mellem far og søn.

- Folk siger, at jeg er som snydt ud af næsen på ham. Det vigtigste kendetegn er nok, at vi begge to er enormt dårlige tabere. Vi vil for alt i verden vinde.

Arbejdsraseri

Finn Rosenthal er sammen med Lars Seier Christensen storaktionærer i selskabet bag ishockeyholdet Rungsted Seier Capital, men det sker uden den mindste forventning om at tjene penge på projektet. Ikke desto mindre investerer han 30-40 timer ugentligt i sit hjertebarn, og når dermed op på en samlet arbejdsuge på cirka 80 timer.

- Ingen af os aktionærer tror, vi kan komme til at tjene fede penge på ishockeysporten, men vi vil heller ikke lægge penge i det år efter år. Det må udvikle sig stille og roligt, og det har det gjort, forklarer Finn Rosenthal.

Erhvervsnetværket tæller 150 partnere, og flere kommer til kontinuerligt.

- Nu har vi momentum. Ud af vores 150 partnere har de 120 meldt sig ind uden at have været til en ishockeykamp før. Det har været med til at tilttrække nye medlemmer som oplever en skæg sport. Vi binder folk sammen med nye events. Vi har lige haft 50 partnere en tur til Schweiz og til sommer tager vi til New York for at se ishockey. Hovedårsagen til at vi får 1-2 nye partnere om ugen, er, at partnerne anbefaler os i deres eget netværk, lyder det fra Finn Rosenthal, som ser VM 2018 på dansk grund som den næste løftestang.

- VM i ishockey bliver den største sportsbegivenhed på dansk grund i 2018. Der vil komme en spinoff-effekt, når virksomhederne hører om sporten. Til den tid vil den klub med det største erhvervsnetværk få positiv opmærksomhed.

Nikolaj Rosenthal har også rasende travlt. Ved siden af ishockeysporten passer han fire-fem virksomheder og en sød kæreste. Han kan basalt set ikke lide at sidde stille.

- Det handler om planlægning og engagement. Jeg spiller kun ishockey om formiddagen eller om aftenen. Resten af tiden arbejder jeg. Nogle dage er det hårdt, men i det store hele går det meget godt, fortæller Nikolaj Rosenthal.