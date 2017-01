Bajram Fetai (th.) på træningsbanen i FC Nordsjælland. Denne gang i trænertøj. Foto: Rudi Dalsgaard

Fetai drømte om ny kontrakt

Sport FAA - 06. januar 2017 kl. 15:13 Af Rudi Dalsgaard

Den 31-årige tidligere FC Roskilde- og FC Nordsjælland-spiller Bajram Fetai har valgt at lægge støvlerne på hylden. I stedet skal han nu være ungdomstræner i FC Nordsjælland, hvor han har trænet med siden bruddet med FC Roskilde i starten af september sidste år.

Det var egentlig med sigte på gå efter en kontrakt i udlandet, men Bajram Fetai håbede til det sidste også at kunne komme i spil til en aftale med FC Nordsjælland.

- Jeg stoppede i FC Roskilde for at prøve at se, om det sidste skud i forhold til et fuldtidssetup og prøve enten Superliga eller udlandet. Nordsjælland var den første klub, der inviterede mig til at træne med allerede dagen efter. Jeg håbede inderst ind at få en kontrakt, for jeg elsker klubben og måden, der bliver spillet på, siger Bajram Fetai til Frederiksborg Amts Avis.

- Men efter et stykke tid havde jeg en god snak med Kasper Hjulmand. Der var ikke de store udsigter til en plads som spiller - også på grund af den strategi, der er i klubben - så det var måske tid til at tænke trænervejen i stedet for at udskyde det.

- Det er tidligt at stoppe, men det skal også opvejes mod de muligheder, jeg havde for at spille fodbold. Så jeg er fuldt afklaret med den beslutning, at jeg skal stoppe.

Til torsdagens første træning i 2017 i FC Nordsjælland var Bajram Fetai med, da der blev løbet bip-test og sluttede i toppen.

- Jeg skulle lige vise de unge, at den gamle stadig kan være med i bip-testen. I trænerteamet må vi også få snakket om, at det da ikke kan være rigtigt, at jeg kan løbe længere end nogle af spillerne, griner Bajram Fetai.

Han deltog også i de efterfølgende småspil, og han erkender gerne, at det bliver svært ikke længere at skulle træne med Superligaholdet.

- Det bliver super svært at give slip på. Men det startede allerede for tre måneder siden, fra jeg fik lov til at træne med igen. Så det kommer ikke fra i går til i dag. Jeg har været forberedt det i lang tid, og jeg ved, at jeg er i en klub, der vil hjælpe mig. Valget har været let, for jeg er i en klub, jeg elsker, og en klub, der er så dygtig, som den er, slutter Fetai.