Farvel til to i Farum

- Der er mange spillere, der kommer gennem vores system, og de to har været med på en rejse hos os. For unge spillere som dem, gælder det om at finde det niveau, hvor der skal kampminutter på for at udvikle sig. Går der for længe uden det, så misser man en del af sin udvikling. Så de to skal videre nu og se, om de kan finde noget fast spilletid, siger sportschef i FC Nordsjælland, Carsten V. Jensen til Frederiksborg Amts Avis.