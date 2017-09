Farum famlede i Roskilde

- Jammerlig alibifodbold. Det ville være at lyve, hvis man påstod, at Farum-træner Morten Rasmussen var tilfreds med sit holds indsats, efter man fredag aften tabte 2-1 i Sjællandsseriens pulje 1 til RB 1906.

Det startede ellers fint, da Alex Berger kom til en friløber efter bare to minutters spil, men RB 1906s keeper fik lige akkurat reddet forsøget, og derfra begyndte det at gå ned ad bakke.

Farum prøvede at tage initiativet, men spillet virkede bare ikke, og langsomt kom kampens præmisser over på hjemmeholdets side. Det gav et par store chancer til hjemmeholdet, men de var heller ikke skarpe i første halvleg.

Og selv om Morten Rasmussen syntes, at pausesnakken gik, som den skulle, så faldt holdet for alvor sammen i anden halvleg. Kort inde i den fik Farum-forsvaret ikke clearet en nedfaldsbold, og så kunne Roskildes Christian Hansen sparke den i kassen uden problemer.

Det hjalp ikke på Farums spil, der blev mere slåskamp end fodboldkamp. Et gult kort og 10 minutter i skyggen til hjemmeholdet havde heller ikke den ønskede effekt, at da Kasper Wiese måtte udgå kort efter en taktisk rokering, måtte Farum rokere mere rundt, og det gav for meget uro til, at et comeback for alvor virkede muligt.