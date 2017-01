FC Nordsjælland skal have ny administrerende direktør som afløser for Ole Palmå, og en af den nye direktørs store opgaver bliver at få styrket samarbejdet med de lokale klubber. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN vil tættere på klubberne

Sport FAA - 12. januar 2017 kl. 13:31 Af Rudi Dalsgaard

Rigtig meget omkring FC Nordsjælland har i det forgangne år handlet om Right to Dream-akademiet i Ghana, og man har set en stribe ghanesiske spillere gøre sit indtog på førsteholdet. Samtidig har man oplevet et stærkt faldende tilskuertal, der dels er et problem for hele Superligaen, men også kan skyldes mange omskiftelige resultater.

Og så kan det skyldes, at mange potentielle fans kan have svært ved at få et forhold til klub, hvor meget at snakken handler om ghanesere. Den udfordring erkender FC Nordsjællands bestyrelsesformand Tom Vernon i store træk, men prioritetslisten for 2017 indeholder en indsats for at styrke det lokale udtryk i klubben, fortæller han til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi skal være bedre til at engagere os i det lokale miljø. Det vil være et stort fokusområde for os i det kommende år, siger Tom Vernon, der ser klubsamarbejdet Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN), som pt. indeholder cirka 40 klubber.

Hvad der helt præcist kommer til at ske, kan Vernon ikke sige noget om endnu. Alene af den årsag, at det i høj grad kommer til at være op til den nye administrerende direktør, som skal afløse Ole Palmå.

- Vi er i gang med at finde en ny administrerende direktør, og det er en vigtig opgave for den ny direktør, at vi skal være tættere på det lokale, og vi vil have, at de unge mennesker skal føle, at Nordsjælland er deres klub og kan være stolte af den, siger Tom Vernon,

- Der skal være en stærk forbindelse mellem drengen i Farum Boldklub, som måske ikke selv har nået førsteholdet, men bare gerne vil blive en bedre spiller, og så drengen på den anden side af banen, som har klaret den. Det vil vi gerne få gang i især i Farum Boldklub til at starte med, men også i FSN-klubberne, for det er dér, fremtiden ligger for denne klub.

Den fjerne fremtid

Et skridt mere i 2017 handler for FC Nordsjælland om at fortsætte den integration af det danske og det ghanesiske akademi ved at sende dem på besøg hos hinanden og til at spille sammen i internationale turneringer.

Samtidig har man med længere kontrakter til et par af af de yngre profiler, Andreas Maxsø og Marcus Ingvartsen, sikret kontinuiteten på førsteholdet ved at holde på spillere, der har gjort sig i ungdomsafdelingen.

Begge dele - integrationen og længere kontrakter til unge profiler - kommer man til at se meget mere af fremover.

- Min store vision er stadig, at vi på et tidspunkt sender et førstehold på banen, hvor alle spillerne kom til som 12-årig - enten i Ghana eller i Farum - og så skal de spille god fodbold og vinde. Første skridt er nok, at vi kan sætte sådan et hold på banen, og på sigt er kvaliteten i begge akademier til, at vi også får sat dem sammen og vinder fodboldkamp. Så vil medier og andre komme tilbage og spørge, hvordan det kunne lade sig gøre, siger Vernon.

- Alle store fodboldhistorier i Europa er sket efter at have haft en stærk vision for, hvad man vil. Det er det her, vi gerne vil, og vi vil gøre alt for, at det lykkes.