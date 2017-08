FCN-træner om sejr: Vi skal vænne os til favoritværdighed

Træner Kasper Hjulmand erkender da også, at klubben står i en anden situation end tidligere efter de flotte resultater i den nye sæson.

- Det er vel første gang, at vi har været så store favoritter i en kamp, som det var tilfældet med Helsingør-kampen. Der gik noget mentalt spil i kampen til sidst, men vi skal håndtere, at der kommer flere kampe, hvor vi er favoritter.

- Det har vi ikke prøvet før i den her sæson, og jeg tror, at det spillede ind i kampen mod Helsingør. Det betyder meget, at vi får pointene, og det er, hvad der er det vigtigste.

FC Nordsjælland vandt kampen mod Helsingør på et mål af angriberen Ernest Asante, men manglende offensiv skarphed gjorde, at sejren kom i fare i kampens slutfase.

Sejren kom dog i hus for Hjulmands tropper, og det glædede cheftræneren.

- Vi skulle have scoret flere mål selvfølgelig, og så spillede vi forfærdeligt i de sidste 20 minutter, hvor det blev nervøst, og det er dét indtryk, som vi forlod banen med.

- Det er rigtig vigtigt, at vi også vinder, når vi ikke præsterer i hele kampen. Vi skal ikke være for fine til at juble efter en sejr. Vi skal virkelig kæmpe for vores point, og nu vandt vi sådan en type sejr, og det skal der til en gang imellem.

Den næste opgave for Hjulmand og FC Nordsjælland er en hjemmekamp mod FC København.