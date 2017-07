FCN-træner efter spillersalg: Andre må træde til

Det kommer også til at ske i denne sæson, hvor FCN har solgt midtbanespilleren Stanislav Lobotka og ligatopscoreren Marcus Ingvartsen.

FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand har før prøvet at indlede en sæson i Superligaen efter flere store spillersalg.

Mandag aften skal FCN møde OB, og på grund af salgene kan det blive en ekstra svær opgave.

- Vi ser tit store udsving i resultaterne i starten af en sæson, hvor der har været udskiftning i trupperne.

- Sådan er det også hos os, men jeg ser ikke et fodboldhold som 11 spillere, men som en hel trup. Når nogle forsvinder, må andre træde frem, siger Hjulmand til klubbens hjemmeside.

FCN har ry for at give unge talenter chancen hurtigt på førsteholdet, og det kommer til at gentage sig i denne sæson.

- Vi har i den seneste sæson set unge spillere udvikle sig, og det vil ske igen. Om et år er det andre navne, vi taler om som de bærende på holdet.

- Det er min opgave som træner at se hvem af de unge, der både vil og er i stand til at tage et skridt op og tage større ansvar. Og vi vil se nye ansigter gøre sig bemærket. Sådan er det i vores klub, siger Hjulmand.

En af de unge spillere er U21-landsholdsspilleren Mathias Jensen, og han er klar til udfordringen uden Lobotka og Ingvartsen.

- Selvfølgelig skal vi lige mærke, hvor vi står uden to så stærke spillere, men det bliver fedt at komme i gang.

- Først i slutningen af transfervinduet ved vi mere om, hvordan truppen ser ud. Det tager tid at få holdet på plads, men sådan er det altid her i klubben, hvor vi er vant til, at der sælges profiler.

- Tit er der mange fans og eksperter med bange anelser på det her tidspunkt, men der er altid nye spillere, der træder til. Det er det, der er så super fedt i FCN.

- De unge, der får chancen, viser også tit, at de kan gribe den, siger Mathias Jensen til klubbens hjemmeside.