FCN-spiller ved et uheld

16. februar 2017 Af Rudi Dalsgaard

- Nej, der bliver ikke noget med 1860 München. Det er lukket. Men jeg gider ikke snakke om det.

25-årige Patrik Carlgren svarer høfligt på de spørgsmål, Frederiksborg Amts Avis disker op med, men det ville være synd at sige, at svenskeren sprudler af fortællelyst.

Han er ellers kommet til FC Nordsjælland på spøjs måde. Egentlig havde han lukket tre sæsoner som førstekeeper i AIK Stokholm ved at lade sin kontrakt løbe ud, og lige foran ham lå en kontrakt med 2. Bundelsliga-holdet 1860 München.

Drengedrømmen var gået i opfyldelse.

Men en administrativ fejl hos tyskerne gjorde, at papirarbejdet ikke blev sendt ind til det tyske forbund i tide, og så faldt aftalen til jorden.

- Nej, det var ikke meningen, jeg skulle være her i FCN. Men mine papirer kom ind for sent til det tyske forbund, men sådan er det. Det var dengang, og nu er det nu, siger Patrik Carlgren.

- Det var frustrerende, men jeg kan ikke gøre noget ved det nu. Så jeg fokuserer ikke på det eller tænker på det. Jeg lever i nuet. Sådan er fodbold. Man kan ikke gøre så meget ved det.

Og så er den ikke længere, lader svenskeren forstå. Til gengæld er han glad for, at muligheden i FCN opstod. Klubben manglede pludselig en målmand, da Indy Groothuizen blev skadet.

- FC Nordsjælland ringede, og det var en god mulighed for mig. Det er et godt hold med unge spillere, der gerne vil spille fodbold. Det er motiverende for mig, siger Patrik Carlgren, der har en enkelt A-landskamp for Sverige på CV'et.

Og han satser på at få spilletid i Superligaen.

- Jeg er her for at spille kampe og træne hårdt, siger svenskeren, inden han igen svarer undvigende på, hvad fremtiden byder på.

- Vi må se, hvad der sker. Lige nu fokuserer jeg på at være her og ikke tænke så meget på fremtiden.