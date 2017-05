FCN ramt af karantæner

Værre kan det blive med Bartolec' plads, hvor der ikke er en oplagt afløser. Men en løsning kunne være at sende Patrick da Silva over i højre side, selv om han som venstrebenet er mere naturlig i den modsatte side.

Kasper Hjulmand skal under alle omstændigheder gøre sig umage med at få sat et hold, der er klar til at slås for tre point. De skal bruges, hvis ikke en af de givtige pladser i top-fire skal rende FCN af hænde.