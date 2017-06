FCN-profiler: Tillykke FC Helsingør - men...

Der bliver kamp om den nordsjællandske fodboldtrone i den kommende sæson, når FC Helsingør skal op og blande sig i Superligaen med FC Nordsjælland.

Farum-holdet har ellers i årevis været enerådig på den nordsjællandske fodboldtrone, men det kan der bliver lavet om på i den kommende sæson.

Men det bliver der nu ikke, hvis man spørger FC Nordsjællands U21-landsholdsspillere, der i disse dage er samlet i netop Helsingør forud for U21 EM.

- Det er fedt, de rykker op. Mine forældre er fra Helsingør, og jeg har selv brugt meget af min barndom heroppe. Så jeg synes bare, det er fedt, at de rykker op, og vi kan få et lokalopgør mere, siger Mads »Mini« Pedersen.

- Men lad os nu se. Vi skal nok sørge for, at vi stadig styrer Nordsjælland. Jeg kender en del af dem på holdet, så jeg har ønsket dem tillykke. Men vi skal nok sætte dem på plads. De skal ikke tro, de bare kan komme og overtage Nordsjælland.

Samme melding kommer fra Andreas Maxsø:

- Jeg håber ikke, de kommer og roder rundt i hierakiet. Vi undervurderer dem ikke, og vi regner med og satser på, at vi stadig er stærkest i Nordsjælland, siger midterforsvareren.

Der er dog bred enighed blandt de fem FCN’ere, som udover Andreas Maxsø og Mads »Mini« Pedersen er Marcus Ingvartsen, Emiliano Marcondes og Mathias Jensen, at det er en udpræget god ting med noget mere sjællandsk i Superligaen.

- Min far bor her, så jeg kender byen, og på holdet er der nogle, jeg har spillet med. Så jeg kender dem lidt. Det kan være, der kan blive bygget noget derbystemning. Det er jo sjovt, at der er lidt kamp om Nordsjælland, siger Marcus Ingvartsen, og Mathias Jensen supplerer:

- Det er super fedt (at de er rykket op, red.), synes jeg. Det er længe siden, der har været så mange sjællandske hold i Superligaen. Det er dejligt, vi bare kan tage til Helsingør på en udebanetur. Og det er en fed måde, de er kommet op på med spillere, der har været i store klubber uden at slå igennem - men nu har spillet sig i Superligaen.

Emiliano Marcondes har også noteret sig den måde, FC Helsingør er kommet op i ligaen på.

- Jeg kender nogle af dem på holdet, og jeg sad og så udekampen mod Viborg. Jeg var helt oppe at ringe over det. Det er rigtig fedt, at de er i Superligaen, og det var fede billeder, man så, da de gik amok. Det er også et hold, der gerne vil spille fodbold. Dem skal vi have nogle flere af, siger Marcondes, der i øvrigt slet ikke vil have noget i mod at spille Superliga på Helsingør Stadion.

Tværtimod.

- Vi spillede en træningskamp derovre for 1½ år siden mod dem. Vi vandt 4-1, og jeg scorede. Så det har jeg det fint med, griner han.

Mathias Jensen var selv på Helsingør Stadion til den første kamp mod Viborg.

- Det lyder spændende at skulle spille på det stadion. Men det skal nok bare ikke være en vinterdag eller en aften, hvor der skal bruges lys. Jeg var selv oppe at se kampen mod Viborg, hvor de havde lastbiler med lystmaster. Men bare man kan se noget, så skal jeg nok spille der, siger Mathias Jensen.

Andreas Maxsø minder dog lige om, at FC Nordsjælland ikke har haft de bedste erfaringer med mindre stadions.

- Det kunne da være sjovt at spille på et mindre stadion. Men nu er vi jo desværre røget ud af pokalen til mindre hold på mindre stadions. Men det kunne være en sjov oplevelse, og det bliver spændende at se, hvilket hold de får samlet, siger Maxsø.

Og så får Emiliano Marcondes lov at lukke Helsingør-snakken:

- Det er fedt, der ikke er så langt til udebanekampen, og at der er et sjællandsk hold mere. Så må vi se, om de også kan ligge i den gode ende som alle de andre sjællandske hold.