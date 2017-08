Emiliano Marcondes takker fansene efter 4-1-sejren over Lyngby Boldklub. Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

FCN-profil: Fokus på at blive

Sport FAA - 07. august 2017 kl. 07:10 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig et stykke tid til, at transfervinduet smækker i, og derfor risikerer FC Nordsjælland stadig at måtte vinke farvel til Emiliano Marcondes. Han skifter til Brentford til vinter, men kan stadig hentes i dette vindue, hvis Brentford vil betale Nordsjælland for det.

Det er dog ikke noget, Emiliano Marcondes selv spekulerer så meget over. I stedet brugte han tiden i kampen mod Lyngby på at score et mål og fremtvinge et rødt kort.

- Jeg tror ikke, der sker mere. Jeg har fokus på, at jeg skal være i Nordsjælland i efteråret. Så det er fedt at gøre det godt og få en god sidste tid i Nordsjælland, som betyder rigtig meget for mig, siger Emiliano Marcondes.

- Jeg vil hele tiden gerne forbedre mig, og jeg skal bruge det her halve år på at blive skudt så godt af sted som muligt.

Efter fire runder og fire sejre er han lige som resten af holdet godt tilfreds. Det er svært at være andet.

- Vi har god tålmodighed i vores spil og har ro med bolden. Vi bliver ikke frustrerede, selv om vi ikke er så gode i den første del af kampen. Vi tror hele tiden på, at vi kan komme tilbage, siger Emiliano Marcondes.

- Jeg er ikke overrasket over, at det er gået godt, men forstår godt hvis andre er det. Vi er så rutinerede i den måde, vi spiller på. Vi er modne på den måde, og i en hektisk Superliga har vi meget ro på bolden.