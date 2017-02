Se billedserie Emiliano Marcondes (tv.) er en af de spillere, der skal rokeres rundt på, hvis han skal være med i den 3-4-3-formation, FCN har indøvet henover vinteren.

Send til din ven. X Artiklen: FCN med flere formationer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN med flere formationer

Sport FAA - 14. februar 2017 kl. 08:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da FC Nordsjælland spillede sin sidste træningskamp mod Elfsborg, inden sæsonstarten fredag mod Lyngby, stillede holdet op i en 3-4-3-formation i hele anden halvleg.

Den skal være et alternativt til den sædvanlige 4-3-3, FCN praktiserer i forskellige varianter, og efter at have brugt noget af efteråret og meget af vinteropstarten på at få 3-4-3 på plads, er det nu lykkedes, mener cheftræner Kasper Hjulmand.

- Vi er klar til at bruge begge formationer. Vi fik ikke trænet det godt nok ind i efteråret, men de her uger i opstarten har været gode på det punkt. Vi står godt til at være mere fleksible og er klar til at lave skiftet undervejs i en kamp eller fra kamp til kamp - og dermed vælge det, der passer bedst, siger cheftræneren til Frederiksborg Amts Avis.

Mod Elfsborg resulterede formationen i et massivt og højt pres på Elfsborg, men afslørede også, at kan man spillede sig ud af det, er der store rum at løbe i bag FCN-forsvaret.

Omvendt kastede det også mange bolderobringer højt på banen af sig, og Hjulmand var da også tilfreds med sit holds offensive udtryk.

- Vi har flyttet os rigtig meget og kreerer et hav af chancer. Det er levende angrebsfodbold med masser af bevægelse, udnyttet dybden, og vi laver 10 store chancer. To gange komme de ud af vores pres i første halvleg, og ellers er det meget lidt, de overhovedet låner bolden og kommer til afslutning, siger Kasper Hjulmand.