Patrik Carlgrens aftale med FC Nordsjælland udløber, og det samme gælder lejeaftalen med Indy Groothuizen. Så på målmandspladsen har FC Nordsjælland kun Runar Alex Runarsson på kontrakt indtil nytår og U19-målmanden Peter Vindahl Jensen.

FCN-målet skal sikres

Sport FAA - 31. maj 2017 kl. 11:34 Af Rudi Dalsgaard

Tre målmænd har vogtet buret for FC Nordsjælland i denne sæson - og nu ser to af dem ud til at være fortid i klubben. Samtidig har den faste målmand kun kontrakt for et halvt år mere.

Så mens FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen, skal jonglere tilbude på de offensive profiler, skal han også have lukket leddet bagude.

- Det er en kabale, der skal lægges. Vi har kun Alex på kontrakt et halvt år endnu - og så Peter Vindahl Jensen. Resten skal løses. Indy er stadig skadet, og der kommer til at gå noget tid med ham. Vi har ham også kun måneden ud, erkender Carsten V. Jensen, der gerne ser, at forårets førsteholdsmålmand, Patrik Carlgren, bliver i klubben. Da Indy Groothuizen blev skadet i vinters blev Carlgren hentet ind på en aftale på et halvt år.

- Patrik Carlgren har lavet et godt forår for os, og han er en vellidt fyr i gruppen. Han giver os - selv om han er unge - og omklædningsrummet noget erfaring efter at have haft en lang periode i en stor klub i Sverige. Han har været en god tilføjelse. Jeg kunne sagtens se Carlgren hos os. Spørgsmålet er, om han kan se sig selv hos os.

- Vi arbejder på en forlængelse med Alex, og det håber jeg, vi kommer i mål med hurtigst muligt.

En anden spiller med aftale-udløb er ghanesiske Collins Tanor, der har døjet meget med skader i denne sæson. Han er egentlig Manchester City-spiller, men har været på leje i Nordsjælland.

- Collins har udløb, men vi håber, han kan se, at det her er stedet, hvor han skal udvikle sig. Jeg håber rigtig meget på, at han binder sig til Nordsjælland i en længere periode. Så er jeg sikker på, vi kan flytte ham rigtig langt, siger Carsten V. Jensen.

- Han har stadig en aftale med Manchester City, og de skal finde ud af, hvad de vil med ham. Jeg håber bare, at han kan se, at Nordsjælland er det rigtige sted for ham.