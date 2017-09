FC Nordsjællands nye målmand, Nicolai Larsen, på træningsbanen sammen med målmandstræner Iñaki. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN-keeper vil kæmper om pladsen

Sport FAA - 08. september 2017 kl. 08:02 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 250 førsteholdskampe for AaB - her af 203 af dem i Superligaen - har 26-årige Nicolai Larsen over 200 kampe på højeste niveau mere end Runar Alex Runarsson.

Men den nu tidligere AaB-målmand har alligevel taget plads i målmandskøen bag FC Nordsjællands islandske førstevalg. Sådan må det være, når man er den nye mand i folden og tjekker ind på et hold, der fører Superligaen.

- Man er nødt til at være tålmodig. Det afhænger i sidste ende af en selv. Gør jeg det godt nok, skal jeg nok få chancen, og så gælder det om at gribe den, siger Nicolai Larsen til Frederiksborg Amts Avis efter torsdagens træning.

- Alex har gjort det rigtigt godt, og Peter Vindahl Jensen er en dygtig og spændende målmand. Men jeg satser på, at jeg kommer til at spille. Jeg ved godt, at det ikke kommer til at være fra start. Jeg skal først kæmpe mig forbi Alex, men har stor respekt for det, han har præsteret i denne sæson.

Nicolai Larsen tjekkede ind i FCN kort før transfervinduet og vinkede dermed farvel til syv års ophold i AaB, hvor han blandt andet nåede at blive dansk mester. Men han er langt fra fremmed i forhold til de nordsjællandske breddegrader. For han er født og opvokset i Herlev og spillede i Herlev IF i sine ungomsår, inden han rykkede til Lyngby som junior-spiller og spilled dér i fire år.

Så kaldte seniorkarrieren, men målet i Lyngby var fuldt booket af navne som Rune Petersen og Nicklas Højlund på det tidspunkt, og så var udsigten til en tjans som andenmålmand i AaB efter Karim Zaza en bedre idé.

Men nu handler det om at få noget ny input i fodboldkarrieren efter syv år i det nordjyske.

- Jeg har også stiftet familie, og at vi kunne komme tættere på familien herovre igen var også tiltalende. Så da jeg hørte om Nordsjællands interesse første gang, syntes jeg, det var meget interessant, siger Nicolai Larsen.

Målmanden er med i den trup, der er udtaget til FC Nordsjællands kamp mod AC Horsens på udebane fredag aften.