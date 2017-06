Se billedserie Mathias Jensen har forlænget sin kontrakt med FC Nordsjælland. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix Danmark

FCN holder på midtbaneprofil

Sport FAA - 14. juni 2017

Endnu en spille forlænger sin aftale med FC Nordsjælland. Klubben har nemlig underskrevet en ny kontrakt med midtbanespillere Mathias Jensen, der nu er på kontrakt frem til 2020.

21-årige Mathias Jensen er oprindelig fra Kalundborg, men begyndte tidligt at tage turen frem og tilbage til Farum for at deltage i Superligaklubbens specifiktræning.

Han skiftede til FCN som U15-spiller og resten er historie. Efter at have ventet i kulissen i et par sæsoner, fik Mathias Jensen chancen i starten af foråret og har grebet den. Især hans offensive blik for spillet og kniskarpe afleveringer har imponeret og samtidig sikret ham en plads ved U21 EM i Polen.

- Det er en forrygende udvikling, Mathias Jensen har vist i denne sæson, og både pladsen på U21-landsholdet og kontraktforlængelsen er en meget fortjent belønning for det målrettede arbejde, han har lavet sammen med vort stærke trænerteam, siger FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen.

- Vi ser store muligheder for Mathias Jensen som en profil i Superligaen og en vigtig del af fremtiden i FC Nordsjælland, hvor han er blevet formet som spiller gennem mange sæsoner i klubbens akademi.

- Mathias har arbejdet meget tålmodigt, og har ikke haft travlt med at forcere sin udvikling, og han har taget skridtene i den rigtige rækkefølge.

Mathias Jensen selv håber at kontraktforlængelsen bliver starten på det næste skridt i karrieren.

- Det har ikke været et svært valg for mig, og jeg har ikke brugt lang tid på at overveje det. Jeg ville gerne forlænge min kontrakt og gøre det godt her nogle år ud i fremtiden, siger Mathias Jensen.

- Jeg vil gerne blive mere en leder på holdet og sætte standarden for, hvad vi skal på holdet, både hvad angår forventninger til træning, men også i kampene. Jeg kigger meget på Andreas Maxsø og Marcus Ingvartsen, som i en tidlig alder har fået ansvar. De fodspor vil jeg gerne gå i, og jeg drømmer også om at bære anførerbindet en dag i klubben.

Mathias Jensen har spillet 27 førsteholdskampe for FC Nordsjælland og har 16 ungdomslandskampe på CV'et.