FCN holder på »Mini«

- Mads »Mini« fortsætter hele tiden med at udvikle sig som spiller, og vi er meget glade for, at han også fremover har valgt at være en del af vores projekt med en Superliga-trup baseret på spillere fra egne akademier. Samtidig har han selv budt ind på flere områder i klubben og blandt andet taget ansvar for sit eget CSR-projekt. Kontraktforlængelser er altid noget særligt her i klubben fordi det betyder, at det er to parter, som har været glade for hinanden, og den udvikling og det samarbejde, som har været tidligere, siger Carsten V. Jensen, sportschef i FC Nordsjælland.