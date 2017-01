Karlo Bartolec er godt på vej tilbage fra den skade, der holdt ham ude en stor del af efteråret. Det er som at få en ny spiller, mener FCN?s sportschef Carsten V. Jensen. Foto: Allan Nørregaard

FCN har transferplanen klar

Sport FAA - 29. januar 2017 kl. 09:33 Af Rudi Dalsgaard

Natten til onsdag i næste uge lukker transfervinduet i for FC Nordsjælland og de andre klubber i Superligaen. Men skulle man sidde og holde vejret i spænding over, hvad FC Nordsjælland har tænkt sig at gøre i de sidste, normalt hektiske, dage i vinduet, ja, så kan man lige så godt tage luft ind.

For klubben har ingen planer om at hente de vilde forstærkninger i de sidste timer, lige som der kun bliver tale om et par enkelt justeringer ud af truppen. Det er meldingen fra sportschef Carsten V. Jensen.

- Vi fører de tanker, vi havde før vinduet, ud i livet. Det handler om at holde fast i gruppen - primært nøglespillerne. Det er helt afgørende for os. Efteråret viste, at jo mere tid, vi har sammen, jo bedre bliver vi. Vi skal have stabilitet og få gruppen til at være længere tid sammen, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Øjnene holdes dog åbne - især over for muligheder, der kan lappe eventuelle huller i fremtiden. For der er flere FCN-spillere, der vækker interesse fra andre klubber, og forsvinder de, skal der være en erstatning klar.

Men en etableret, rutineret spiller, der går direkte ind i startopstillingen skal man ikke forvente.

- Vi kigger efter det, men de parametre, der typisk er rundt om sådan en spiller, er, at prisen vil være for høj, og det vil ofte heller ikke være et passende tidspunkt for den spiller at vælge FC Nordsjælland. Det er svært lige nu at pege på en nøglespiller på et af topholdene i Superligaen og sige, at det vil være interessant for ham at spille i FC Nordsjælland. Det vil ikke være logisk for ham at vælge vores model, siger Carsten V. Jensen, der naturligt nok også lægger vægt på, at klubbens strategi med at hente potentiale og udvikle det bliver fulgt.

- Hvis vi skal standse udviklingen af en unge spiller ved at hente en spiller ind foran ham, så skal det virkelig være, fordi det er en spiller, der kan gøre en markant forskel. Og på mange af vores positioner er der ikke mange spillere, der kan gøre den forskel og samtidig være inden for vores rækkevidde.

- Jeg føler heller ikke, at vi nødvendigvis har brug for en 30-årig til at gå ind og styre begivenhederne, bare fordi han er 30 år. Vi skal have kvalitet, og kan vi få noget erfaring ind også, så er det fint. Men den erfaring behøver ikke være mere end 50-100 førsteholdskampe, og det kan man sagtens have noget, hvis man er i starten af 20'erne, siger sportschefen.

Netop sådan en spiller er Patrick da Silva, som klubben hentede i denne uge. 22 år og mere end 50 førsteholdskampe for Brøndby. Muligheden bød sig, og FCN slog til på den kontraktløse forsvarsspiller.

Carsten V. Jensen mener desuden, at man nærmest har fire nye spillere på plads.

- Patrick Mtiliga og Karlo Bartolec er på vej tilbage fra skader, mens Tobias Mikkelsen og Mohammed Fellah ikke har fået gjort det, de skulle i efteråret. Så det er nærmest fire nye spillere, og på den måde er der masser af mulighed for at få friske input til holdet, siger han.

I forhold til afgang fra truppen kigges der lidt på, om truppen er en tand for bred. Omvendt har man også en håndfuld skader for tiden, så der er ikke lige frem brandudsalg i Farum.

- Dominic Oduro har fået en ny mulighed i USA og er væk, og vi kigger lidt på, om det ikke kunne være en idé for Souheib Dhaflaoui at komme på lån et sted (igen, han var i Helsingør i efteråret, red.) eller til en anden klub. Det er sådan set det lige her og nu, slutter »CV«.