FC Nordsjælland når kun at have trænet på den nye stadionbane en håndfuld gange, inden der skal spilles Superligakamp på den. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN forventer ny fysisk kamp

Sport FAA - 18. september 2016 kl. 09:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var nærmest en FC Nordsjælland-klassiker, da man tabte 3-1 til AGF i mandags. En fysisk, ofte jysk, modstander fik lov at dominere med sine våben mod et nordsjællandsk mandskab, der som altid satser på den spillemæssige løsning først, men bare ikke kan eller magter det.

Så trods en god første halvleg med flere gode angreb ned bag AGF's høje bagkæde - og et føringsmål - så lykkedes det AGF at mase sig tilbage i kampen og vinde 3-1 på en overbevisende anden halvleg.

- Vi spillede generelt - i den sidste halve time af anden halvleg - bare pivringe, konstaterer FCN-træner Kasper Hjulmand.

- Det er mit ansvar, at vores kvalitet kollektivt ikke var god nok, men jeg synes heller ikke, at spillerne kan kigge sig selv i spejlet og sige, at de spillede en god kamp. Det var der ikke mange, der kunne. Man må forvente nogle basisting som at håndtere en bold, slå en pasning, vinde dueller og tage de løb, der skulle til, er på plads. Der var der langt mellem snapsene.

Det giver så lidt dystre udsigter for den nærmeste fremtid. Søndag kommer Sønderjyske på besøg, og siden venter AC Horsens på udebane. To af de hold, er måske er mest fysisk anlagt af alle i Superligaen.

- Der kommer nogle kampe, hvor vi må forvente, at de gør det til et fysisk spil med mange, lange indkast og tungt spil. Der kommer situationer, hvor vi skal forsvare os godt, men det vigtige for os er, at det ikke bliver på de præmisser i for mange minutter af kampen. Det kan man ikke bare vente på sker. Man må gøre noget, siger Kasper Hjulmand, der især satser på, at FCN kan finde en balanceret måde at angribe på, så man på den måde truer på flere fronter.

- Mod FC Midtjylland blev vi ved med at spille kort ud fra eget mål hele tiden, så de kunne lægge tryk, for vi spillede aldrig gennem deres linier. Mod AGF spillede vi langt hele tiden. Vi skal have fundet balancen og de muligheder, vi har, siger Hjulmand.

- Hvis vi finder vores udtryk, så har vi en rigtig god mulighed for at vinde kampen. Så vi skal være tro mod det, vi gerne vil, og udvikle vores eget spil, som ikke sidder i skabet endnu.

