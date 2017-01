Tom Vernon (th.) og sportschef for Superligaholdet, Carsten V. Jensen, under en træning i Farum på Right to Dream Park. Et navn det nu tidligere Farum Park fik i løbet af sidste år, som var det første under de nye ejere. Foto: Rudi Dalsgaard

FCN-boss: Ingen pengemaskine

Sport FAA - 11. januar 2017 kl. 14:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En europæisk klub engagerer sig i Afrika for at finde talenter og score kassen på dem.

Den model har været afprøvet adskillige gange, og derfor er det nærliggende at kigge på, om det er det, FC Nordsjællands Right to Dream-samarbejde i virkeligheden handler om.

For har bestyrelsesformand Tom Vernon og ejergruppen bag FC Nordsjælland har skaffet sig et brohoved ind i Europa i kraft af netop FC Nordsjælland, som kan aftage nogle af spillerne fra det ghanesiske akademi, klargøre dem til topfodbold og siden score transfersummen.

Men Tom Vernon afviser bestemt, at den nu et år gamle model handler om at lave fodboldspillere for at lave penge.

- Mange af vores ansatte her i FCN har været nede og se Right to Dream-akademiet, og jeg tror, de alle vil sige, at det ikke er sådan. Men det er en let sammenligning at lave, for der har været mange tidligere projekter i flere ligaer, hvor Afrika er blevet brugt som en pengemaskine, siger Tom Vernon til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Jeg kan give 20 grunde til, hvorfor det ikke er sådan. Hvis det var en pengemaskine, ville det blive kørt meget anderledes. Vi har en international Cambridge-certificeret skole, det eneste pige-akademi på kontinentet, og vi vælger bevidst en procentdel af drengene ud, for at de kan tage til USA og uddanne sig for at blive ledere i Ghana i fremtiden. Alt det handler ikke om at være en pengemaskine.

Tom Vernon fortæller, at 65 procent af budgettet i Right to Dream går til skoledelen, mens de sidste 35 bliver brugt på fodbold.

- Så hvis vi kun ville producere fodboldspillere, kunne vi nøjes med at bruge de sidste 35 procent, fastslår han, inden han kommer med et eksempel på, at opgaven går på at skabe mennesker, ikke sikre økonomisk gevinst.

Right to Dream har også 40 spillere på fodbold-scholarships på universiteter i USA og altså et pige-akademi oven i, hvilket i følge Tom Vernon er den helt store årsag til, at akademiet kan få sponsorater, der er langt større end andre afrikanske akademiers.

- Det kommer til at tage noget tid for sponsorer at se, hvad det er, hvad vi står for. Men min motivation har aldrig været at tjene mange penge på fodbold. Alle skal kunne forsørge sin familie, men i sidste ende elsker vi spillet og vil ændre retningen på det en lille smule.

Men trods lidt skepsis rundt omkring føler Tom Vernon, at projektet med FCN og Right to Dream er blevet modtaget pænt.

- Det er langsigtede strategier, og når man kommer ind som udlænding med nogle rimelig originale idéer til, hvordan tingene skal gøres, så vil reaktionerne strække sig fra »lad os nu se« til »det kommer ikke til at virke«, siger Tom Vernon.

- Men jeg synes, at selv om mange gerne vil se det virke, så venter de lige og ser det an. Og vi ved, at der kommer til at gå nogle år, før tingene virkelig kommer til at virke.