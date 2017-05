Jores Okore - her fra sin FC Nordsjælland-tid - bliver nok for dyr, selv om han ligner en ideel mand at hente tilbage til Farum. Foto: Jens Nørgaard Larsen/ScanpixDanmark

FCN: Okore bliver for dyr

30. maj 2017

Fodbold: Der blev savlet og drømt »hede« drømme blandt FC Nordsjællands fans, da det for nylig kom frem, at Jores Okore skal væk fra FC København.

Den 24-årige midterforsvarer har fået sin vigtigste fodboldopdragelse i FC Nordsjælland og var sammen med Andreas Bjelland et bundsolidt forsvar i mesterskabssæsonen, inden han røg til Aston Villa i Premier League.

Det blev aldrig den store succes, og han vendte for et år siden tilbage til Danmark og FC København, men uden succes. Nu skal han videre, og der meldes om følere ude fra FC Midtjylland og AaB.

Spørgsmålet er så, om FC Nordsjælland har tænkt sig at være med i det kapløb for at sikre sig en spiller, der har en fortid på klubbens akademi.

- Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være et ønskescenarie for mange Nordsjælland-fans, lægger Carsten V. Jensen ud.

- Men jeg er også sikker på, at han er et sted på lønstigen, hvor vi ikke helt kan følge med. Så det vil kræve et stort offer hos både ham og FC København.

Jores Okore spillede i sin tid 79 førsteholdskampe for FC Nordsjælland. I denne sæson har han kun fået fem Superligakampe for FC København - bare tre af dem fra start.