Marcus Ingvartsen skal ingen steder i dette transfervindue, lyder det fra FCN. Foto: Allan Nørregaard Foto: Kenn Thomsen

FCN: Nøglespillere bliver

Sport FAA - 28. januar 2017 kl. 10:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andreas Maxsø, Stanislav Lobotka, Emiliano Marcondes og ikke mindst Marcus Ingvartsen.

Det er en kvartet i FC Nordsjælland, som tegner til at blive rigtig mange penge værd, og da transfervinduet går ind i sine sidste, nogle gange hektiske, dage, kunne det være oplagt at skyde en eller flere af dem af dem af, hvis muligheden byder sig.

Men det skal være det helt store checkhæfte, der skal frem, hvis de skal væk, lyder det fra FCN's sportschef, Carsten V. Jensen.

- Marcus Ingvartsen er her på onsdag (hvor vinduet er lukket, red.). Og det er de andre også. Vi skal ikke ind i foråret med en svækket trup, siger han.

- Der skal et eller andet vanvittigt til, hvis det skal være anderledes. Vi tager vores ansvar seriøst i forhold til at komme godt ind i det her forår med et så stærkt hold som muligt. Derfor kan vi ikke lade vores bedste spillere gå.

- Man skal altid passe på med at være definitiv og sige »100 procent«. Men der er ikke mange promilles chance for, at vores nøglespillere ikke er i klubben til foråret.

Af de fire profiler skiller Emiliano Marcondes sig ud, da han har kontraktudløb med udgangen af 2017. Det er lykkedes at få længere kontrakter i stand med de andre, og det er også ambitionen med Emiliano Marcondes.

- Emiliano har et år igen, og vi er i dialog med ham og hans agent om, hvordan fremtiden skal se ud for ham. Vi ser jo gerne, at han er her i klubben, men der skal jo flere til at danse. Helst to - måske også tre, siger Carsten V. Jensen.

- Det er vores klare mål at beholde de bedste spillere. Men vi er også en klub, der ikke er bange for at gøre plads til nye store talenter ved at sende spillere, der har været igennem systemet, videre. Det ved vores spillere også, og det er en klar del af vores model. Så en ny kontrakt betyder ikke, at man er låst på hænder og fødder.

- Vi vil gerne beholde spillerne så længe som muligt indtil støder hovedet mod loftet og er klar til at tage en etableret rolle i en større klub i udlandet - og vi så bliver betalt for det. Så hænger modellen sammen.